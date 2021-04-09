



Алесь Беляцкий. Фото svaboda.org





Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, пишет spring96.org, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





Следователь СК Кононова назначила допрос повторно, на 10 часов утра после того как правозащитник 7 апреля заявил требование, согласно ст. 21 Кодекса о ведении допроса и протокола по-белорусски.





Допрос продолжался более четырех часов. Все процессуальные документы - протокол, права свидетеля, вопросы во время допроса и даже подписка о неразглашении были представлены Алесю по-белорусски.





После допроса Алесь Беляцкий заявил:





"К сожалению, белорусский язык допроса не может исправить величайшей несправедливости - возбуждения уголовного дела против членов правозащитного центра "Весна" и проведение десятков обысков и допросов по этому делу. Мои друзья, правозащитники уже месяцы как незаконно содержатся в тюрьме. А само уголовное дело имеет явный политический подтекст".