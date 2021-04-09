Грозили статьей «вплоть до расстрельной»





В материалах, в частности, пишет TUT.BY, содержатся жалобы защиты на процессуальные нарушения и нарушения прав Бабарико на предварительном расследовании, направленные в Генпрокуратуру.





К примеру, в суде озвучена жалоба на непроцессуальное общение с Бабарико от августа 2020 года: с обвиняемым проводили беседы в отсутствии и без уведомления защитников и оформления процессуальных документов. В жалобе указано на два эпизода в июле и августе 2020 года.





В ходе этих бесед руководитель следственной группы по делу предпринимал попытки дискредитации адвокатов Виктора Бабарико, «давая субъективную негативную оценку их профессиональным качествам и действиям в процессе ведения защиты», указывая, они вредят подзащитному. В случае отказа Бабарико от дачи показаний ему угрожали приговором в виде лишения свободы на срок не менее трех четвертых от 15 лет.





В жалобе также со слов Виктора Бабарико указано, что в беседе после выборов следователь утверждал, что что подзащитный якобы «затеял игру в президентство» и что «это вылилось в демонстрации, где погибли люди», мол теперь «совсем другие игрища» и в связи с этим высказал намерение переквалификации выдвинутых Бабарико обвинений на статью «вплоть до расстрельной», при этом говорилось про «государственный переворот, повлекший человеческие жертвы».





Жалоба адресована Генпрокуратуре, ее передали для рассмотрения в следственное управление КГБ и там посчитали необоснованной.





Также в пятницу в суде допрашивали свидетеля Геращенко, учредителя коммерческих фирм, который утверждает, что передавал взятки менеджменту банка. Его привезли в суд из СИЗО КГБ, он давал показания в наручниках.





В СИЗО Геращенко остается по уголовному делу, которое было возбуждено в июне 2020 в отношении Бабарико, топ-менеджеров банка, бизнесменов и других лиц по уклонению от уплаты налогов.



Дело Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка





Процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.





Уже на несколько заседаний пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.





По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.





Виктор Бабарико — единственный из восьми фигурантов не признал вину. Бабарико заявил, что и он, и остальные фигуранты дела невиновны, а дело — политически мотивировано.