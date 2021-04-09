Милиционеры Молодечно сорвали встречу с оргкомитетом партии Бабарико
8 апреля в Молодечно оргкомитет партии "Вместе" запланировал встречу с местными жителями. Это должна была быть первая публичная встреча с представителями создаваемой партии Виктора Бабарико.
Однако провести ее помешала милиция, пишет "Рэгіянальная газета". Перед началом встречи член команды партии "Вместе" Максим Багрецов провел переговоры с руководством местного РОВД. "Достичь взаимопонимания в отношении статуса нашего мероприятия в этот раз не удалось", — говорят представители штаба.
Волонтеры штаба начали встречу, на которую пришло 10 молодечненцев. Но вскоре в помещение пришли милиционеры. Они сообщили, что мероприятие несанкционированное, и призвали разойтись. Никого из присутствующих не задерживали.
В оргкомитете партии говорят, что учтут этот опыт при подготовке следующих встреч.
17:14 09/04/2021
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