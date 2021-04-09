+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Милиционеры Молодечно сорвали встречу с оргкомитетом партии Бабарико

8 апреля в Молодечно оргкомитет партии "Вместе" запланировал встречу с местными жителями. Это должна была быть первая публичная встреча с представителями создаваемой партии Виктора Бабарико.



Однако провести ее помешала милиция, пишет "Рэгіянальная газета". Перед началом встречи член команды партии "Вместе" Максим Багрецов провел переговоры с руководством местного РОВД. "Достичь взаимопонимания в отношении статуса нашего мероприятия в этот раз не удалось", — говорят представители штаба.

Волонтеры штаба начали встречу, на которую пришло 10 молодечненцев. Но вскоре в помещение пришли милиционеры. Они сообщили, что мероприятие несанкционированное, и призвали разойтись. Никого из присутствующих не задерживали.

В оргкомитете партии говорят, что учтут этот опыт при подготовке следующих встреч.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]