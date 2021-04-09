Милиционеры Молодечно сорвали встречу с оргкомитетом партии Бабарико









Однако провести ее помешала милиция, пишет "Рэгіянальная газета" . Перед началом встречи член команды партии "Вместе" Максим Багрецов провел переговоры с руководством местного РОВД. "Достичь взаимопонимания в отношении статуса нашего мероприятия в этот раз не удалось", — говорят представители штаба.





Волонтеры штаба начали встречу, на которую пришло 10 молодечненцев. Но вскоре в помещение пришли милиционеры. Они сообщили, что мероприятие несанкционированное, и призвали разойтись. Никого из присутствующих не задерживали.





В оргкомитете партии говорят, что учтут этот опыт при подготовке следующих встреч.