Валерий Карбалевич считает, что, возбудив уголовное дело по факту "геноцида населения Беларуси", Генпрокуратура взяла на себя несвойственные ей функции.





Андрей Швед заявляет, что все это делается с целью «учебно-воспитательной информационной работы, чтобы сохранить преемственность поколений» и т.д. Но это задача идеологических структур, причем тут прокуратура? С целью «укрепления национальной безопасности» — опять это не функция прокуратуры. — Я обратил бы внимание на то, что Генпрокуратура выступает не в роли органа, следящего за выполнением закона, что является ее функцией, а в роли какого-то идеологического института, — отметил политолог в экспресс-комментарии « Салідарнасці ». —заявляет, что все это делается с целью «учебно-воспитательной информационной работы, чтобы сохранить преемственность поколений» и т.д. Но это задача идеологических структур, причем тут прокуратура? С целью «укрепления национальной безопасности» — опять это не функция прокуратуры.





Собеседник объясняет, чем, по его мнению, на самом деле руководствовались власти.





— Вызывает удивление определение: «геноцид белорусского народа не только в годы войны, но и в послевоенный период». Это кажется странным, но в этом и заключается истинный смысл данного факта, — поясняет Валерий Карбалевич. — Власти обращаются к истории для решения сегодняшних политических задач и открыто и откровенно об этом говорят. Это смущает и заставляет скептически оценивать сам подход.





То есть, они не ради воспоминания о людях, которые погибли, не ради памяти о них это делают, а именно для решения сугубо утилитарных, практических сегодняшних задач.





Они думают, что, вот расскажем молодежи про Хатынь, про геноцид — и молодежь станет любить Лукашенко. Ведь он сам и другие официальные лица много раз объясняли, почему молодежь сейчас не поддерживает режим: потому что они плохо знают историю, в том числе о Великой отечественной войне и начале 90-х, и если им рассказать настоящую правду, все изменится.





Кроме того, тема геноцида перешла в такой формат, чтобы переключить внимание с тех репрессий, которые сегодня есть в Беларуси, на годы войны.





И еще одно, о чем говорил и Швед, а раньше Лукашенко, — показать фигу Западу, той же Германии, мол, почему вы нас критикуете за нарушение прав человека, а что ваши предки делали в годы войны. И Польша сюда приплетается. Оказывается то, что было на Белосточчине, это тоже почему-то объявляется нацизмом. Хотя даже Армия Крайова, которая действительно осуществляла репрессии против белорусского населения, воевала с нацистами всю войну. Поэтому все притянуто за уши и должно помочь белорусским властям обосновать необходимость конфронтации с Западом, — делает вывод политолог.





В то же время он уверен, что расширить аудиторию поклонников Лукашенко таким образом не удастся:





— Для той части населения, которая поддерживает власть, это станет еще одним аргументом. Но у той части населения, которая не поддерживает, наоборот, все это вызовет еще большее раздражение. Белорусское общество уже определилось по отношению к власти и никакими идеологическими кампаниями этот расклад, который сложился устойчиво еще по итогам прошлого года, не изменить.