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Беларуское будущее? Чиновник в узком кругу высказал недовольство системой - его казнили

Северокорейского чиновника казнили по доносу. Об этом сообщает издание Daily NK.

Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее. Однако из-за нехватки необходимых ресурсов и оборудования дело почти не сдвинулось с мертвой точки. 

Пака такая ситуация не устраивала, о чем он не стеснялся регулярно говорить другим членам комиссии. Со слов одного из них председатель Университета имени Ким Ир Сена Ри Гук Чхоль составил донос на чиновника.

Пака казнили в марте по обвинению в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования». Еще 20 профессоров, состоявших в комиссии, теперь проходят «идеологическую проверку». 

Структура была реорганизована: теперь в ней 180 членов и три подкомитета. Новую комиссию возглавил тот самый доносчик Ри Гук Чхоль.
Источник: lenta.ru
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