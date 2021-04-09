Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее. Однако из-за нехватки необходимых ресурсов и оборудования дело почти не сдвинулось с мертвой точки.





Пака такая ситуация не устраивала, о чем он не стеснялся регулярно говорить другим членам комиссии. Со слов одного из них председатель Университета имени Ким Ир Сена Ри Гук Чхоль составил донос на чиновника.





Пака казнили в марте по обвинению в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования». Еще 20 профессоров, состоявших в комиссии, теперь проходят «идеологическую проверку».





Структура была реорганизована: теперь в ней 180 членов и три подкомитета. Новую комиссию возглавил тот самый доносчик Ри Гук Чхоль.