Политолог указал на главный признак распада политического режима





Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев в своем telegram-канале.





Эксперт заметил, что интрига вокруг сенсационного обещания посла Беларуси Владимира Семашко подписать за текущий апрель все «Дорожные карты» дополнилась новой «информацией».





По словам политолога, сейчас в Минске чиновники активно обсуждают «абсолютно верную и подтвержденную информацию» о том, что Москва пообещала Лукашенко пять миллиардов долларов США и поддержку его нахождения на посту главы белорусского государства до 2025 года.





Якобы взамен на это Лукашенко дал обещание подписать «Дорожные карты». Иными словами, повторяется традиционная белорусская традиция: обмен денег и ресурсов на обещания и подписи, заметил аналитик.





Он решил опровергнуть «утку» из посольства Беларуси, и заявил, что на самом деле Москва пообещала Лукашенко не пять, а двенадцать миллиардов долларов, а в 2022 году - удвоить финансовую поддержку Минска. В итоге, в 2024 году Лукашенко якобы обещано передать Кремль и всю Россию, причем навсегда.





По мнению эксперта, появление такого рода слухов и необоснованных надежд является закономерным явлением в момент распада политического режима, когда сам глава государства и его окружение начинает жить иллюзиями и ожиданием «чуда». Политолог назвал это «бункерным мышлением».





Он отметил, что Лукашенко склонен не только к мистике (постоянно обращается к гороскопам и предсказателям), но зачастую пытается свои фантазии реализовать.





С февраля по май прошлого года Лукашенко не раз заявлял о том, что Москва пошла на уступки, будет поставлять нефть по ценам, назначенным Минском и выплатит компенсацию за «налоговый маневр» в российскую нефтедобычу, напомнил аналитик.





Однако, как отмечает Суздальцев, Москва во всех случаях этих мистификаций узнавала о своих «уступках» из новостей белорусских каналов.





«На самом деле мы сталкиваемся с эпидемией страха и паники, когда тонущий режим хватается за любую «позитивную» новость, как бы фантастично она не выглядела. Но ведь историю не обманешь. Все заканчивается «как всегда», - заключил Суздальцев.