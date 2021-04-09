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Борисов: Места для нашего существования в нынешней системе становится все меньше и меньше

В результате перерегистрации политических партий выкосят всех неудобных, зарегистрируют лояльных и нужных, а работающим партиям могут придать какой-нибудь специальный статус, заявил "Белорусскому партизану" Игорь Борисов

Борисов: Места для нашего существования в нынешней системе становится все меньше и меньше

Принимаем закон и проводим перерегистрацию партий

"На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона", - заявил Лукашенко 9 апреля на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий.

«У белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности", - считает Лукашенко и заявляет, что в обществе нет четко выраженного запроса на политические партии.

При этом он предлагает в вопросах партийного строительства наряду с обеспечением политического представительства различных социальных групп руководствоваться вопросами безопасности.

«Я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди. 

И самое главное, какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом", - только такая деятельность, по убеждению Лукашенко, имеет право претендовать на государственную поддержку.

Отдельно Лукашенко затронул тему финансирования. 

"Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. 

У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. 

Но хочу еще раз напомнить. Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии".

«Место для нашего существования сужается»

"Белорусский пратизан" спросил у председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова, что он об этом думает.

- Не исключаю, что выкосят всех неудобных, зарегистрируют лояльных и нужных, а работающим партиям могут придать какой-нибудь специальный статус.

- Сейчас со стороны Министерства юстиции предпринимаются определенные телодвижения?

- Предпринимаются движения в том числе и со стороны Минюста. Мы подавали документы на регистрацию трех районных организаций в Гомеле, чтобы иметь возможность создать областную организацию, - не зарегистрировали ни одну. 

По нашему мнению, предъявленные Минюстом претензии легко устранимы, и по сути не должны были повлиять на регистрацию организаций.

Более того, 23 марта в Могилеве у нас захватили партийный офис: вырезали дверь, ворвались внутрь, забрали все партийные флаги. 

И вообще наезд на партию через конфискацию официально зарегистрированной символики в разных районах страны – очень прозрачный посыл: эта партия с ее целями, ценностями и символикой – в нынешнюю политическую систему власти. 

И мой административный арест является прозрачным посылом для всех граждан: нас ничего не сдерживает, если мы руководителя партии садим, то что будет с вами?

Поэтому мы прекрасно понимаем: места для нашего существования в нынешней системе становится все меньше и меньше.

- То есть, Грамада готовится не к перерегистрации, а к большой зачистке?

- Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. Как оно повернется, сложно сказать. Власть непредсказуема: сегодня у нее одни мысли, завтра – противоположные. 

- На фоне происходящего Беларусь захлестнула волна партийного строительства: Бабарико создает партию «Вместе», Дмитриев – «Нашу партию», Латушко – свою партию…

- Я бы поделил строителей на разные лагеря. Есть те, кто остался в Беларуси и хочет создать партию здесь – эти люди хотят интегрироваться в существующую систему, получить некие бонусы за счет своей лояльности или будущей лояльности (Дмитриев и Воскресенский, например). 

Попытка Бабарико из тюрьмы создать партию вряд ли реальна, но для статуса человека, который находится в тюрьме, очень важна. То же самое касается попытки Павла Латушко создать свою партию – под себя. Мол, кого ты представляешь на переговорах с иностранцами? Что такое НАУ? В Европе никто не знает. 

Что такое «Говори правду» или другие местечковые организации, но всем известны социал-демократы или консерваторы. 

Какой идеологии будут придерживаться создаваемые партии – большой вопрос. Фактически пять зарегистрированных демократических партий охватывают весь спектр существующих классических идеологий. Особенность в том, что люди не идут в уже существующие партии, а пытаются по новой изобрести велосипед. 

На мой взгляд, это ошибочная стратегия, украинизация партийной жизни, где существует 350 партий – и все исключительно под руководителя политической партии. 

А идеология уже не имеет никакого значения. Такой популизм можно победить только путем свободных справедливых выборов. Это нас еще ждет впереди. Посмотрите на «Слугу народа» и его председателя Зеленского – сложно сказать, существует ли у партии программа вообще. 

- Время ли сейчас создавать новые политические партии?

- Кризис всегда ухудшение условий деятельности – для одних и точка роста – для других. Нужно рассматривать его как искусство возможного и добиваться если не появления на шахматной доске, то хотя бы продекларировать, что ты это хочешь сделать.
Юрий Кремнев, Белорусский партизан
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