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Приговор брестским блогерам Кабанову и Петрухину в Могилеве озвучат 14 апреля

Приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову в Могилеве озвучат 14 апреля. Его должны были огласить в пятницу, но судья назвала другую дату, сообщают правозащитники.


Петрухина и Кабанова обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", в "оскорблении представителя власти", а первого еще и в "оскорблении судьи". Прокурор запросила для блогеров максимально возможные сроки наказания — по три года колонии общего режима. Политзаключённых лишили последнего слова.

Суд Октябрьского района Могилева начал рассмотрение уголовного дела брестских блогеров и общественных активистов Сергея Петрухина и Александра Кабанова 11 февраля. Еще в тот день их удалили "за нарушение порядка судебного заседания". Блогеры выразили недоверие и судье, и прокурору, требовали, чтобы процесс шел на белорусском языке. Ходатайства не были удовлетворены.

Петрухина и Кабанова задержали еще в начале лета 2020 года, до президентских выборов. Сначала был административный арест, а затем завели уголовные дела. Они признаны политзаключёнными.

В марте в могилевской тюрьме № 4 Сергея Петрухина помещали в карцер.
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