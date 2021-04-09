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Об этом заявил Лукашенко на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий.





"На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона", - заявил Лукашенко.





Вместе с тем, утверждает он, в обществе пока не выражен запрос на политические партии, создание которых «будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики».





"… запроса на них (политические партии – ред.) у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать", - заявил пенсионер.





Вместе с тем, он сказал, что беларусы готовы шире и активнее участвовать в решении разных вопросов.





"Причем не только местного уровня, хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе, квартале. Мы чувствуем этот запрос. Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов", - сказал Лукашенко. То есть речь идет о полностью контролируемом процессе со стороны режима.





«Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности. Общественное доверие и авторитет политических партий не могут возникнуть вдруг из ниоткуда. Это долговременный процесс, который в западных странах развивался не одно столетие. … нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и национальных интересов".





"Посмотрите на оплот западной демократии - партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Партии просто порой в темную, а иногда несолидно, в нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих, частенько олигархов, слава бо , нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением… Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет".





«…партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, рядовые члены - партии, интересам людей и страны".





"Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить. Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии".