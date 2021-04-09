Светланы Тихановской Франак Вячорка написал в своем тг-канале, что 8 апреля страны ЕС приступили к обсуждению нового пакета санкций в отношении властей Беларуси, передает Советник лидера оппозициинаписал в своем тг-канале, что 8 апреля страны ЕС приступили к обсуждению нового пакета санкций в отношении властей Беларуси, передает Телеграф.





По данным Франака Вячорки, на данный момент под санкции западных стран, не только ЕС, попали 327 белорусских чиновников и силовиков.





«Это общая цифра людей в санкционных списках Евросоюза, Балтийских стран, США, Канады, Швейцарии», — уточнил советник Тихановской.





«Сегодня, 8 апреля, страны Евросоюза подали свои предложения по 4-му пакету санкций. В понедельник должна состояться дискуссия по лицам и компаниям, которые туда попадут. И уже через неделю-две санкции могут быть объявлены», — спрогнозировал Франак Вячорка.





По информации штаба Тихановской, на рассмотрении Евросоюза находятся новые 197 фамилий и несколько десятков компаний. Чтобы санкции были приняты, все страны Евросоюза должны на это согласиться. Поэтому финальный список будет существенно короче.





Латушко просит США включить в санкции «Беларуськалий»

В то же время, Павел Латушко сообщил, что Народное антикризисное управление (НАУ) отправило Госдепу США письмо, в котором простит включить в санкционный список 26 апреля и «Беларуськалий».





«Кроме того, мы реализуем ряд инициатив, о которых пока не можем говорить публично», — рассказали в НАУ.





Готовится вводить свои контрсанкции и правящий режим. Лукашенко 30 марта подписал Указ № 128 «О применении специальных мер». В его пресс-службе считают, что «документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов» Беларуси.