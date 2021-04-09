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Экс-посол Лещеня: Насчет отношения власти к диалогу и переговорам никаких иллюзий нет

Насчет отношения власти к диалогу и переговорам никаких иллюзий нет, пишет экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.


Но тему диалога поднимать и сохранять надо. Хотя бы потому, что она шире, чем диалог/переговоры исключительно с хозяином Дворца Независимости.

Это, прежде всего, диалог внутри общества, преодолевающий навязываемые властью стереотипы врагов.

Это и диалог общества с многочисленной армией чиновников и «народных избранников» различного уровня. И выглядит он как реализация каждым своего законного права очень много о чем поинтересоваться у чиновника или «народного избранника».

Ведь, гор- и райисполкомы, местные советы это – та самая власть на местах, которая соприкасаются с повседневными проблемами граждан.
 
А предстоящие выборы в местные советы – прекрасный повод присмотреться, кто и насколько неформально это делает.

Но с тем, кто лежит на диване, диалог не ведут. Значит, необходимы любые общественные неполитические инициативы. В том числе те, которые касаются этих самых повседневных вопросов, с которыми сталкивается каждый: ЖКХ, дороги и т.д.

Такие инициативы позволят вовлечь в общественную жизнь часть, так называемой, «диванной партии». Тех, кому – все равно. Или тех, кому удобно считать, что они - «над схваткой».

Между твердыми сторонниками перемен и уменьшающимся количеством твердых сторонников нынешнего хозяина Дворца Независимости достаточно много групп, чьи позиции можно описать, как полутона.

И здесь нужна разъяснительная работа. Это - поле деятельности не только лидеров, политиков и публицистов, но и каждого сторонника перемен.

Есть и работа, которая ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИМ ШТАБАМ, имеющим возможность опираться на квалифицированных специалистов.

Не только «диванная партия», но и многие очень даже сторонники перемен интересуются, КАК они будут жить при другой власти, как выглядят АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ общества, и особенно в СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.

Короче говоря, нужны ВНЯТНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, причем в версиях, предназначенных не только для экспертов, но и для широкой общественности.

Уже оч-чень давно призываю эти самые штабы и коллективы авторитетных непровластных экономистов сделать это. Не исключено, что где-то что-то готовится. Ведь, Лещене отвечать необязательно. А, может быть, их и так «неплохо кормят»…

Остались еще законные способы выражать свою позицию и ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ВСЕ ВНО.

В частности, народные делегаты платформы «Сход» поддержали гражданскую законодательную инициативу по отмене закона «О массовых мероприятиях».

Реализация всех перечисленных направлений работы не станет триггером для перемен, которые необходимы народу и стране.

Но поможет эти перемены приблизить.
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