



Но тему диалога поднимать и сохранять надо. Хотя бы потому, что она шире, чем диалог/переговоры исключительно с хозяином Дворца Независимости.





Это, прежде всего, диалог внутри общества, преодолевающий навязываемые властью стереотипы врагов.





Это и диалог общества с многочисленной армией чиновников и «народных избранников» различного уровня. И выглядит он как реализация каждым своего законного права очень много о чем поинтересоваться у чиновника или «народного избранника».





Ведь, гор- и райисполкомы, местные советы это – та самая власть на местах, которая соприкасаются с повседневными проблемами граждан.

А предстоящие выборы в местные советы – прекрасный повод присмотреться, кто и насколько неформально это делает.





Но с тем, кто лежит на диване, диалог не ведут. Значит, необходимы любые общественные неполитические инициативы. В том числе те, которые касаются этих самых повседневных вопросов, с которыми сталкивается каждый: ЖКХ, дороги и т.д.





Такие инициативы позволят вовлечь в общественную жизнь часть, так называемой, «диванной партии». Тех, кому – все равно. Или тех, кому удобно считать, что они - «над схваткой».





Между твердыми сторонниками перемен и уменьшающимся количеством твердых сторонников нынешнего хозяина Дворца Независимости достаточно много групп, чьи позиции можно описать, как полутона.





И здесь нужна разъяснительная работа. Это - поле деятельности не только лидеров, политиков и публицистов, но и каждого сторонника перемен.





Есть и работа, которая ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИМ ШТАБАМ, имеющим возможность опираться на квалифицированных специалистов.





Не только «диванная партия», но и многие очень даже сторонники перемен интересуются, КАК они будут жить при другой власти, как выглядят АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ общества, и особенно в СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.





Короче говоря, нужны ВНЯТНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, причем в версиях, предназначенных не только для экспертов, но и для широкой общественности.





Уже оч-чень давно призываю эти самые штабы и коллективы авторитетных непровластных экономистов сделать это. Не исключено, что где-то что-то готовится. Ведь, Лещене отвечать необязательно. А, может быть, их и так «неплохо кормят»…





Остались еще законные способы выражать свою позицию и ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ВСЕ ВНО.





В частности, народные делегаты платформы «Сход» поддержали гражданскую законодательную инициативу по отмене закона «О массовых мероприятиях».





Реализация всех перечисленных направлений работы не станет триггером для перемен, которые необходимы народу и стране.





Но поможет эти перемены приблизить.