+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции - Санкцыі Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Тихановская хочет провести новые слушания по Беларуси в Совбезе ООН

Светлана Тихановская попросила Норвегию и Эстонию организовать очередные слушания в Совбезе ООН по поводу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси.



Свою просьбу к странам, которые в настоящий момент являются непостоянными членами Совбеза, Тихановская озвучила во время прошедшей сегодня онлайн встречи с послами северных стран - Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады.

«Светлана Тихановская подчеркнула, что важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», - сообщает пресс-служба Светланы.

Она также обсудила с послами возможность усиления точечных санкций против представителей режима, виновных в репрессиях, принятие 4-го пакета санкций ЕС, а также поддержку беларусских журналистов, правозащитников, студенческого и рабочего движения, малого бизнеса, попавшего под репрессии.

С белорусской стороны был озвучено предложение организовать встречи с участием беларусских и международных экспертов в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией.
АФН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]