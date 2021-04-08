— Беларусь невозможно аннексировать так, как Крым, — заявил Мэтью Фриар, британский исследователь, автор опубликованной в 2018 году книги «Беларусь при Лукашенко: Адаптивный авторитаризм» в интервью Радыё Свабода. — При всех разговорах про «крымскую модель» и о том, что Беларусь следующая, Беларусь — совсем другой случай. И в смысле населения, и в смысле размера страны, и ситуации на местах.





Полная военная аннексия очень маловероятна. Однако Россия может сделать жизнь сложной для новой власти. При этом она может подорвать свои источники поддержки внутри страны.





Фриар предполагает, что внутренний переворот приведет к власти какого-то нового авторитарного руководителя, который в любом случае будет ориентироваться на Москву.





— Просто это не будет Лукашенко, а его более мягкая версия. Не настолько плохая, но эта фигура все равно будет смотреть на Москву.





Если произойдет маловероятный сценарий настоящей революции снизу, я думаю, Россия отнесется к ней негативно, потому что она воспринимает любую революцию как западный сговор. Но они не захотят рисковать настроить против себя белорусский народ слишком жестокими шагами и давлением.





Если россияне будут подходить к этому рационально, их реакция будет более похожа на реакцию на оранжевую революцию в Украине в 2004 году. Они были недовольны, но они работали со следующим правительством. В отличие от 2014 года, когда произошли аннексия и военное вмешательство.





Реакция как в 2004 году была бы разумной и прагматичной. И я бы склонялся к тому, что Россия использует по отношению к Беларуси модель 2004-го, а не 2014 года, учитывая модель отношений. Но всегда есть риск российского военного авантюризма, и я бы не исключал его полностью. Однако это была бы намного более рискованная и сложная кампания, чем просто попытка повторить Крым, — заключил британский исследователь.