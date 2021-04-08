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Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор

Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико. Лаевский защищает интересы экс-банкира и экс-претендента по пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такое решение приняла 8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов, пишет TUT.BY, на которую ранее вызвали Лаевского.

— Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, — сказал адвокат.

Дмитрий Лаевский не согласен с таким решением, отметили в штабе.

О вызове на Совет коллегии адвокатов и возбуждении дисциплинарного производства в отношении Лаевского стало известно 24 марта. Тогда сообщалось, что поводом для дисциплинарного производства стал пост в Facebook Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.

— Я убежден, что состава проступка нет и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам, — написал Лаевский в своем телеграм-канале перед заседанием коллегии.
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