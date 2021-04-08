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В Турции приговорены к пожизненному заключению 32 участника путча

Спустя почти пять лет после неудачной попытки военного переворота в Турции суд в провинции Анкара в среду, 7 апреля, приговорил к пожизненному заключению 32 бывших военнослужащих, выступивших против власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоганав июле 2016 года.


Как сообщают турецкие информационные агентства, пишет АФН, приговоры являются частью огромного судебного разбирательства в отношении 497 подозреваемых в попытке переворота.

По данным информационного агентства Anadolu, осужденные офицеры руководили захватом здания генерального штаба и телекомпании TRT, сотрудников которой они заставили выдать в эфир обращение путчистов к народу, передает DW.

В тот же день еще 106 военнослужащих были приговорены за участие в террористической организации к различным срокам заключения - от 6 до 16 лет. 231 человек не получил никаких наказаний, 121 подсудимый был оправдан.

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение исламского проповедника Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Сам Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.

После подавления путча власти Турции резко усилили давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.
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