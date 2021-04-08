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Помните обвинения силовиков в пытках? Известно об одном уголовном деле, но подозреваемым стал волонтер

Беспрецедентное давление началось на Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Об этом сообщает некоммерческая негосударственная организация, занимающаяся защитой прав человека «Правовая инициатива», пишет TUT.BY.

Правозащитники отмечают, что 3 апреля волонтер Комитета после отбытия административного ареста стал подозреваемым по уголовному делу по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Беларуси.
 
— При задержании и обыске его подвергли пыткам с целью получения доступа к его компьютерной технике и телефону. Отбывая административный арест, он также подвергался пыткам, негуманному обращению (заливали хлорку в камеру, сажали в карцер в бесчеловечные условия) и сильному психологическому давлению, — указали в «Правовой инициативе».

6 апреля силовики провели обыск в квартире правозащитницы, члена Наблюдательного совета Офиса по правам людей с инвалидностью, эксперта ОБСЕ БДИПЧ Эниры Броницкой. Официальным поводом для обыска было названо уголовное дело о массовых беспорядках. Однако проводившие обыск сотрудники сообщили, что реальной причиной их действий является деятельность Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. В ходе обыска были изъяты техника, личные финансовые средства.

— У Комитета вызывают озабоченность сообщения, что преследованию продолжают подвергаться и потерпевшие от пыток, — заявили правозащитники.

С заявлением выступили и в Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси.

— Несмотря на беспрецедентное давление, мы продолжаем свою работу в Беларуси. Мы напоминаем, что правительство Беларуси обязано обеспечивать права человека и свободную работу правозащитных организаций в соответствии с международными договорами. Мы оказываем помощь гражданам всеми законными методами, в том числе с помощью международных механизмов по защите прав человека, — говорится в нем.
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