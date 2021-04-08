«Это не просто нарушение закона 24 часа в сутки, это делается демонстративно-показательно. Такое ощущение, что сотрудник ЦИПа -- это профессия унижать людей.





Вы не можете написать жалобу, потому что у вас, элементарно нет бумаги и ручки. Вам отказывают во встрече с адвокатом. И вас просто терроризируют.





Обос..анные коровы на лукашенковских фермах имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИПа. И это не преувеличение. Люди спят на полу. Нет матрасов и даже рванных простынь и подушек набитых ватой.





Людей столько, что они дышат многократно переработанным воздухом с минимальным содержанием кислорода.





Я прошёл карцер, пятидневную голодовку, камеру с семью бомжами, у которых любимое занятие -- ловить и давить вшей. Передачу, которую в ЦИП принесли для меня в прошлый четверг, на руки мне выдали только в день выхода на свободу. То есть вчера.





Из таких мелких мерзостей соткано все поведение администрации ЦИПа.





Человека только за то, что он задал вопрос, забрали из камеры, раздели и голого (?!) вернули обратно в камеру. В карцер нам залили хлорки столько, что людям стало плохо через несколько минут.





Я сам два дня был в таком состоянии, что казалось, выплюну легкие. Глаза болели, как после сварки без щитка. Это что?..





Кстати, когда информация о пытках хлоркой вышла за стены ЦИП, приехала съёмочная группа БТ, и арестованных начали склонять к заявлениям, что, дескать, все ок. Если нечто подобное вы увидите на экране, то знайте -- это вранье!





Но, что меня радует и воодушевляет, так это люди. Попавшие в скотские условия, они остались людьми. Никто не ныл, не сожалел о содеянном. Это, действительно, граждане с большой буквы.





Я уверен, что правда за нами. И все ответственные за издевательства понесут заслуженное наказание. Каждое утро я начинал с того, что говорил охранникам: "ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН, и вам придётся за это отвечать!"





И действительно придётся. Не сомневаюсь ни секунды”.