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Сроки все сдвигаются: Семашко заявил, что карты по "интеграции" будут согласованы в мае

Беларусь рассчитывает в мае 2021 года завершить работу с РФ по согласованию дорожных карт по "интеграции", заявил в четверг посол Беларуси в РФ Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

"Мы сейчас работаем, уже у всех на слуху дорожные карты, я должен проинформировать, что мы уже близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены. На сегодняшний момент из 28 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт. <...> 

Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего "союзного государства" и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно", - сказал Семашко.

По его словам, идет работа по созданию экономического базиса "союзного государства". Семашко также анонсировал встречи в Москве ответственных за согласование интеграционных карт вице-премьеров России и Беларуси и встречу в середине апреля премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 

"Там уже какие-то моменты будут, которые не удалось на уровне заместителей министров, министров решить, будут решены", - уточнил он.

Ранее Семашко заявлял, что Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по "интеграции" до конца апреля. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года.
Источник: ТАСС
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