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Это война? Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса

Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.


«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту»,— сказал Козак на пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», — цитирует Козака Эхо Москвы.

Напомним, в последнее время все чаще сообщается о том, что Россия активно стягивает войска к границе с Украиной.


И, кстати, Крым Россия оккупировала тоже, якобы защищая местных жителей.
"Белорусский партизан"
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