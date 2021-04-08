



«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту»,— сказал Козак на пресс-конференции в Москве.





По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», — цитирует Козака Эхо Москвы.









И, кстати, Крым Россия оккупировала тоже, якобы защищая местных жителей.