Светлана Тихановская призывает инициировать слушания по Беларуси в Совбезе ООН
Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала Эстонию и Норвегию инициировать в Совете безопасности ООН слушания по ситуации в Беларуси.
Свое предложение политик озвучила в ходе онлайн-встречи с послами «северных стран»: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады.
Она считает, что раз Эстония и Норвегия находятся в составе Совбеза в 2021 году, им следовало бы организовать слушания по «эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси».
«Важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», цитирует Тихановскую ее Telegram-канал.
Она также предложила министерствам иностранных дел государств, присутствующих на встрече, начать организацию встреч с белорусскими экспертами «в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией».
Бывшая кандидат в президенты также поддержала инициативу Швеции использовать ОБСЕ как основную площадку для диалога с официальным Минском.
Накануне, 7 апреля Тихановская в очередной раз предложила Лукашенко пойти на переговоры для разрешения политического кризиса. Она пояснила, что согласна встретиться с представителями властей, как напрямую, так и через посредников. Ответа из Минска ожидаемо не последовало.
15:10 08/04/2021
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