"Агент всех разведок" Игорь Макар. Что о нем известно

В последнее время возникло несколько информационных поводов вспомнить о бывшем сотруднике «Алмаза» Игоре Макаре. UDF рассказывает об интересных страницах в его биографии.





Работал в «Алмазе» 5 лет, уволился из-за разногласий с руководством

Уроженец Гродно целенаправленно добивался службы в антитеррористическом спецподразделении «Алмаз», где работал его знакомый. Чтобы его взяли, Игорь Макар год прослужил в Гродненском ОМОНе.





«Алмаз» в его годы занимался задержанием наиболее опасных преступников, охраной высших государственных лиц, борьбой с терроризмом. Макар стал заместителем командира боевой группы.





Ушел Макар из спецназа МВД в 2003 году. По его словам, из-за разногласий с руководством: Макар по-иному смотрел на то, как должно работать спецподразделение.





Работал в команде кандидата в президенты Козулина

Макар руководил своеобразной службой безопасности Александра Козулина, участвовавшего в президентских выборах 2006 года.





Силовики давили на него, чтобы он не участвовал в политической деятельности. Макар записал телефонный разговор на этот счет с новым руководителем «Алмаза» Николаем Карпенковым и личное общение с руководителем МВД Владимиром Наумовым.





Эти записи продемонстрировали, как на самом деле силовики относятся к гражданам. Наумов среди прочего сказал:





«Даже если сильный компромат, кому его показывать? Весь расчет может быть только на российские каналы. И ни один канал больше 2-3 минут не даст. Если это показать в развернутом виде в Германии, то голосовать будут в Беларуси… Никого ни пропавшие без вести, ни, бл*ть, ничего не интересует».





Успел сбежать от репрессий, работал в Германии

Осознавая угрозу для себя, Макар бежал из Беларуси незадолго до президентских выборов 2006 года (Козулин после них попал в тюрьму).





«Меня вывезли в Москву на самолете, и тогдашний литовский посол согласился, чтобы я поехал в Литву, позже я получил политическое убежище», – рассказывал Макар.





В 2011 году он сообщил, что с политикой больше не связан:





«Я уехал в Германию. Там много моих знакомых сейчас, у них там бизнес. Они взяли меня на работу, поддерживали. Теперь у меня есть своя компания, свой бизнес. С политикой меня сейчас ничего не связывает».





Помог уехать сестре и брату из Беларуси

В 2011 году Ольга Макар с сыном попросила политическое убежище в Великобритании вследствие преследования со стороны милиции и угроз жизни ее и сына.





В 2012 году политического убежища в Швеции попросил Сергей Макар, капитан милиции Октябрьского РОВД Гродно.





Бывший сотрудник «Алмаза» до сих пор помогает бежать людям от преследования в страны Евросоюза. Совсем недавно Макар рассказал, как КГБ хотел задержать в России политолога с белорусскими корнями Дмитрия Болкунца.





«У Димы все хорошо, он находится в одной из стран Европейского союза», – сообщил Макар.





Разоблачает действия властей и силовиков

Игорь Макар вернулся в публичное пространство в 2020 году, после известных событий президентских выборов и насилия со стороны силовиков на улицах белорусских городов.





Теперь он регулярно выступает с материалами, которые становятся информационными бомбами внутри страны и за ее пределами. Перечислим некоторые из них.





Макар опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший глава КГБ Вадим Зайцев в 2012 году обсуждает со своими подчиненными возможные пути устранения некоторых белорусских политэмигрантов, в частности, журналиста Павла Шеремета.





Макар поделился своей информацией с украинскими спецслужбами, расследующими убийство журналиста в Киеве.





Макар выступил с материалами, в которых утверждается, что Александра Тарайковского во время протестов в Минске убил сотрудник «Алмаза».





«Это было помповое ружье, которое применяется только от 50 метров. Об этом должен знать каждый сотрудник. Не понимаю, почему алмазовец стрелял. До Тарайковского было 20-25 метров, что и привело к смертельному результату», – заявил Макар.





Макар сотрудничает с ассоциацией BYPOL, которая также прогремела публикацией компроматов и сливов, касающихся деятельности силовиков и приближенных к Лукашенко.





За это власти включили Макара (на ряду со Светланой Тихановской и Павлом Латушко) в список "лиц, причастных к террористической деятельности".





А недавно на ОНТ вышел фильм «Операция КГБ «Манкурты», из которого стало известно, что Макар хотел помочь сотруднику КГБ, организовавшему сливы переговоров людей из ближайшего окружения Лукашенко, бежать из Беларуси.





В фильме попытались представить бывшего сотрудника «Алмаза» как человека, которому как минимум не стоит доверять. «Трудно представить, агентом скольких разведок он является», — говорится в фильме.