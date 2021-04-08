Но в Беларуси политические партии не регистрируются уже 21 год, а официально зарегистрированные находятся в состоянии анабиоза. Режим Лукашенко держится за власть, хоть и пошатнулся под напором мирного протеста.





Новые партийные инициативы появляются в среде новой оппозиции, создавая внутри то ли конкуренцию, то ли сея разлад. Так пришло ли время создавать новые партии? «Белорусский партизан» адресовал этот вопрос своим собеседникам.





Виктор Корнеенко, общественный активист:

- Я воспринимаю политическую партию как инструмент для реализации идей, планов и так далее. Сегодня в Беларуси нет политической ситуации, которая делает этот инструмент востребованным: нет выборов, нет пропорциональной системы, нет экономической поддержки.





Поэтому, мне кажется, создание партий – искусственный процесс, который создают люди, малоопытные в политике. Есть среди них, конечно, и авантюристы наподобие Дмитриева.





Но по большому счету ни условий, ни возможностей для создания в Беларуси многопартийной системы пока нет. К тому же все идеологические ниши заняты, если есть необходимость, человек может найти нужный идеологический цвет и среди существующих партий.





А создание неких местечковых организаций означает неудовлетворенность амбиций конкретного человека, когда под него создается партия, условно говоря, под Бабарико.





- То есть, сегодняшний вал партийного строительства можно объяснить амбициями конкретных людей?





- Скорее всего, да. Понятно, что состояние руководящего аппарата очень сильно пошатнулось. Но все равно вначале должен появиться политический фундамент для политических партий – а его нет.





- Но новые партии создаются, создаются внутри новой оппозиции. Не приводят ли все эти попытки к разладу внутри самого демократического движения?





- Безусловно, новая политическая волна достаточно технологичная, креативная – это очевидно. Но вписывать ее в привычные каноны партийного строительства (левая, правая, социал-демократическая) время не пришло.





Что такое партия «Вместе», которую репрезентует команда Бабарико. В чем ее суть? Она либеральная, консервативная – какая она? Это все не ценностные, а конъюнктурные проекты, которые, с моей точки зрения, не имеют больших перспектив на жизнь.





В оппозиции тоже нужна конкуренция, поэтому про разлад я бы не говорил. Может, кому-то это и не нравится, но это нормальный процесс. Когда появляются параллельные политические проекты. Просто фиксация новых проектов в привычные рудименты мне кажется неуместными. А появление новых идей, новых людей можно только приветствовать.





Знаете, в 2020 году старая оппозиция выпала из жизни из-за своих неудачных проектов (например, праймериз) – появились новые люди. И так будет всегда. В этом плане я приветствую появление новых политических инициатив, просто их оформление в официальные структуры – ошибка.





Сергей Скребец, председатель оргкомитета по созданию партии “Свабода”:

- Конечно, когда-нибудь мы пойдем по пути Украины и у нас будет 100 партий по 5 человек. И все будут зарегистрированы. Но пока это время еще не пришло. Исходя из собственного опыта создания партии “Свабода”, которую я попытался создать после освобождения, время еще не пришло: народ просто боится вступать в партию - в любую.





Не только в партию “Свабода”, или в оргкомитет Партии и свободы Новосяда, или в оргкомитет Белорусской христианской демократии. Как только человек даст свое согласие на вступление в партию, его фамилия вместе с общим списком попадает в Минюст, а оттуда – прямиком в КГБ.





И сразу же у человека пропадает всякое желание вступать в партию. Естественно, никто не соберет тысячу человек, необходимую для регистрации партии.





- Исходя из нынешней политической ситуации, когда политический кризис продолжается, а баланс сил непонятно на чьей стороне…





- Мне понятно, на чьей стороне – на стороне Лукашенко.





Политикой можно заниматься только у себя на родине. Какой из тебя за границей политик? Если ты убежал, как Зенон Пазьняк, как все остальные – какие из вас политики? Северинец, Статкевич – вот политики, они находятся на родине.





Но сейчас политики из-за границы готовы сесть за стол переговоров с Лукашенко. Да кто с вами сядет? Я тоже, быть, может, хочу на Луну полететь…





Лукашенко поставил на кон свою жизнь. А что они ставят на кон? Я вижу, что ставит на кон Северинец и Статкевич – они ставят свою жизнь в этой борьбе, Бабарико тоже поставил жизнь на кон. Какой же тут паритет сил? Тут пока полная победа Александра Григорьевича и компании.





О каких партиях можно говорить? О подпольных партиях – действительно можно и поговорить. Членство в партии для начала предполагает 30 суток по статье 23.34.





- Дмитриев как мотивирует создание “Нашей партии”? Существуют риски, что перемены произойдут, а власть не изменится – нынешняя вертикаль на ходу переобуется в новых властителей жизни. Поэтому, чтобы предотвратить такой вариант, нужно создавать партию уже сейчас.





- Дмитриева я понимаю. Хотя он и не собрал 100 тысяч подписей, но его зарегистрировали кандидатом в президенты. Точно так же могут и партию зарегистрировать.





Или тот же Гайдукевич: разве у него есть тысяча человек?





Мы живем сегодня в перевернутом мире, в Зазеркалье, поэтому говорить можно что угодно.



