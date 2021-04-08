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Павел Усов: Сегодня в Беларуси есть только две партии

Сегодня в Беларуси есть только две партии: партия Лукашенко и партия Народа (партия национально-демократических перемен), считает доктор политологии Павел Усов.

Павел Усов: Сегодня в Беларуси есть только две партии
"Все усилия (политические инвестиции) должны быть направлены на реализацию именно этой парадигмы - национальных и демократических перемен и укрепления партии Народа, - пишет политолог в своем телеграм-канале. 

Любые ответвления от партии Народа ослабляют ее. В свою очередь, добиться перемен национального и демократического содержания можно только в едином политическом порыве, осуществляя единый стратегический проект, формируя институты альтернативного государства и политической системы. 

Создание партий, иных инициатив понижают уровень социальных амбиций и целей. Это как имея необходимые навыки и возможности изучать еще один язык вернуться к чтению букваря. Энергия направляется не на реализацию глобальных целей и идей, а на менее значимые задачи локального характера.

Если в ближайшей перспективе (3-4 года) удастся свалить режим (а сделать это можно имея только единую Партию), то на первом этапе в стране также будут оставаться 2 массивных блока: Партия реформ и прогресса с одной стороны, и партия реакции, с другой. 

И только благодаря реализации общей программы и политической платформы можно будет избежать серьезного политического и экономического кризиса, внешнего деструктивного влияния на страну и общество.  Это также позволит быстро и качественно распоряжаться ресурсом времени и ресурсом конструктивных ожиданий и терпения населения.

Существование и функционирование отдельных партий в переходный период, с цветной мозаикой идей и целей, с их конкуренцией усилит серую зону непредсказуемости. Малыми, разобщенными партиями легче манипулировать и управлять, использовать для ведения политических войн не в интересах страны. 

Если сегодня, сейчас у коллективного политического лидера и у народа нет идеального видения того, какой должна быть Беларусь будущего (свободная, демократическая, национальная, независимая от влияния России), если по каким-то причинам этого видения, этой идеи невозможно сформировать сегодня, то трудно себе представить, кто и когда сможет это сделать", - убежден политолог.

Напомним, сейчас демократические силы активно пытаются создавать партии. Ранее о создании партии "Вместе" заявили в штабе Виктора Бабарико, накануне Андрей Дмитриев сообщил "Белорусскому партизану", что на конец мая запланирован учредительный съезд создаваемой им "Нашей партии", а сегодня о создании своей партии заяви  глава НАУ Павел Латушко.
"Белорусский партизан"
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