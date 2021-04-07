Навальный утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь и подвергают «пытке бессонницей». Политик требует, чтобы к нему допустили врача и обеспечили лекарствами. Руководство колонии утверждает, что медицинская помощь Навальному оказывается.





В поддержку Навального выступили с открытыми письмами правозащитники и врачи. Видеообращения с требованием допустить к Навальному врача записали многие российские общественные деятели и деятели культуры.





Медуза публикует некоторые из этих обращений.





Режиссер Владимир Мирзоев









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