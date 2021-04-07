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"Это убийство, которое совершается на наших глазах" Известные россияне выступили в поддержку Алексея Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку. В колонии у него ухудшилось состояние здоровья — начались боли в спине и ноге.

Навальный утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь и подвергают «пытке бессонницей». Политик требует, чтобы к нему допустили врача и обеспечили лекарствами. Руководство колонии утверждает, что медицинская помощь Навальному оказывается. 

В поддержку Навального выступили с открытыми письмами правозащитники и врачи. Видеообращения с требованием допустить к Навальному врача записали многие российские общественные деятели и деятели культуры. 

Медуза публикует некоторые из этих обращений.

Режиссер Владимир Мирзоев


Писательница Людмила Улицкая



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Шоумен Таир Мамедов



Журналист Михаил Козырев



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