



По его утверждениям, КГБ Беларуси арестовал в рамках дела о предполагаемых терактах единственных свидетелей и обладателей информации о «заказчике актов государственного терроризма со стороны режима Лукашенко».





Он имел в виду экс-сотрудника КГБ Юрия Гаркача и экс-бойца СПБТ «АЛМАЗ» Вячеслава Сидоракина. Игорь Макар призвал президента Украины обратиться к Лукашенко, чтобы допустить к задержанным независимым врачам и опросить их по делу об убийстве Шеремета.





Игорь Макар сообщил, что передал в посольство Украины в Киеве видеообращение Сидоракина, рассказывающее о поставленных перед ним задачах ликвидации оппонентов Лукашенко и что после отставки Зайцева эти задачи не менялись. Также после экспертизы он планирует передать еще одни «очень важные доказательства».





По утверждениям Игоря Макара, глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев в 2012 году приказал организовать убийство журналиста Павла Шеремета и других оппонентов Лукашенко. Он подчеркнул, что Шеремета убили в Украине именно тем образом, который обсуждался во время того разговора. Напомним, что аудиозапись ее была опубликована в январе 2021 года.





В то же время, экс-спецназовец уверяет, что задержанные Гаркач и Сидоракин не планировали убийства, а следовательно и невиновны. Тем не менее, по его словам, их сейчас держат в СИЗО КГБ под психотропными веществами для «получения нужных показаний».





«Слив» из КГБ

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар распространил аудиозапись, где якобы сотрудники КГБ Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, которого затем взорвали в Киеве в 2016 году.





Позднее он заявил в интервью украинскому телеканалу «Суспільне» о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.





Он рассказал, что делал запись бывший работник КГБ, «который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси — ред.)».





По словам Макара, его источник «сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины». По самой записи, сказал он, «были сделаны все возможные экспертизы».





Что говорят власти Беларуси

Позднее, в МИД Беларуси всё-таки решили отреагировать на разразившийся скандал с публикацией аудиозаписи, где в 2012 году якобы глава белорусского КГБ обсуждает планы по устранению противников Александра Лукашенко.





«Конечно, мы обратили внимание на вчерашний сюжет (в нем автор «слива» Игорь Макар рассказал, что обращался в белорусское посольство — Ред.), тем более, что после этого стали поступать дополнительные вопросы от ваших коллег.





Соответственно отвечаем. На самом деле этот индивид нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», — пояснил позицию внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз.





В КГБ похвалились арестом «предателей Родины»

Позднее на гостелеканале ОНТ вышел фильм, в котором представители КГБ утверждают, что задержали «предателей Родины». В комитете уверены, что эти люди передавали сведения в BYPOL.





Подчиненные Ивана Тертеля похвалились, что смогли разоблачить «форм и методы работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности».





В КГБ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении блогера Степана Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, сотрудника Генштаба капитана Дмитрия Урада и подполковника КГБ Алексея Храловича. Двое последних задержаны и находятся в СИЗО КГБ.