Брест 10 августа 2020 года





Месяц назад судья Вера Филоник осудила по этому делу девять человек на сроки от 3 до 4,5 года колонии. Сегодня судят сразу 13 человек: подростков, бывшего десантника, 18-летнюю девушку и молодых. Всем обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.





Как сообщают брестские правозащитники "Весны", на заседание собиралось попасть около 80 человек, однако в зал попали только шесть посетителей: журналист, бабушка одного обвиняемого, по одному представителю для двоих несовершеннолетних и еще двое родственников.





Кого судят в этот раз?

На скамье подсудимых — 13 человек. Из них двое — несовершеннолетние. Также в этой партии судят 18-летнюю Виталию Бондаренко, которую собирались судить месяц назад, но на суд она не явилась тогда, так как уехала за границу. Когда вернулась, чтобы увидеть своего возлюбленного перед колонией (несовершеннолетнего Дениса Хазея осудили на 3 года воспитательной колонии), ее задержали и поместили в СИЗО №7.





Список обвиняемых:





18-летняя политзаключенная Виталия Бондаренко

26-летний бывший десантник Денис Марусевич

22-летний Владимир Рубашевский

21-летний Марк Солоников

27-летний Виктор Пантелеев

20-летний Даниил Бондарук

32-летний Вячеслав Костючик

20-летний Максим Зиневич

24-летний Михаил Калишук

Александр Винярский

Эдуард Кудынюк

Андрей Грищук

Симон Концевич





Все обвиняются по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса. 20-летний Даниил Бондарук еще обвиняется в хулиганстве: по версии прокуратуры, 9 августа он ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало.





Трое подсудимых полностью согласились с предъявленным обвинением, семеро — частично. Виталия Бондаренко, Даниил Бондарук и Марк Солонников вину не признали.





В чем их обвиняют?

По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход шли доски, палки, уличные ящики для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.





В результате беспорядков, по версии следствия, пострадали 24 силовика. Из них потерпевшими по делу признаны 1 человек. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, относящиеся к категории легких телесных повреждений. У остальных-побои. Кроме того, обвиняемые пытались применить насилие и причинить телесные повреждения еще троим силовикам, заявил в суде гособвинитель.





Всего же по делу общая сумма причиненного, по версии следствия, ущерба — около 24 тысяч рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.





Все потерпевшие отказались от исков о возмещении морального или имущественного вреда к обвиняемым.





В суде решили сначала допросить потерпевших и свидетелей, а затем — обвиняемых.





Что говорят пострадавшие милиционеры на суде?

Часть потерпевших выступают в суде из отдельной комнаты под вымышленными именами и фамилиями. Их голоса изменены.





Как пишет TUT.BY , до перерыва выступили два сотрудника милиции. Они сообщили, что 10 августа поступило сообщение о том, что на проспекте Машерова, возле продовольственного магазина" Меркурий", их коллегам необходимо подкрепление. До приезда подмоги там было около 30 милиционеров и 400 протестующих.





"Мы попытались выстроиться в цепь для вытеснения толпы в сторону Кобринского моста, но число лиц, применявших насилие, преобладало, поэтому ожидали подкрепление. Со стороны этих лиц применялось насилие: били по щитам руками, ногами. Кто конкретно, я не видел", — рассказал пострадавший-сотрудник Ленинского РОВД, который стоял в первой шеренге.





По словам силовика, во время противостояния ему несколько раз ударили по щиту, а в голень попал твердый предмет. На следующий день ему сделали снимок в больнице. Врачи диагностировали ушиб и отправили на больничный.





Во время противостояния с одной стороны использовались спецсредства, с другой — летели камни, урны, бутылки, палки, фейерверки. Около 00.00 протестующих вытеснили с проспекта Машерова.





Один из допрошенных потерпевших вопрос о наказании для обвиняемых оставил на усмотрение суда, второй попросил лишить их свободы.





Напомним, суд над первой группой обвиняемых завершился 10 марта. Всех признали виновными. Несовершеннолетним Сергею Гацкевичу и Денису Хазею дали по 3 года воспитательной колонии. Остальных отправили в колонию усиленного режима: Илью Мигно и Тимура Ризапура — на четыре с половиной года, Сергея Солоху, Александра Дроздова, Егора и Виталия Прокопчуков — на 4 года, Сергея Кривченю — на три с половиной.



