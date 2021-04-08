



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил правозащитник Андрей Бондаренко.





«Вопрос о том, соглашаться с Докладом Госдепа США или нет, скорее, риторический. Оценка действий силовиков, следователей, прокуроров и судей, после всего произошедшего, иной быть и не могла. В век Интернета и высоких технологий пытаться скрыть насилие или произвольные задержания, это все равно, что прятать танк на площади Независимости», - обозначил он свою позицию.

По сути, обращает внимание правозащитник, «Госдеп ничего нового изобретать и не стал, систематизировав и без того общеизвестные факты, облетевшие все мировые СМИ».





«Осталось только сделать выводы, и они, к сожалению, оказались наихудшими для белорусской стороны. Сейчас можно сколько угодно пенять на американское зеркало, но оно лишь отражает то, что в него попадает – запредельную жестокость и игнорирование Конституционных норм. Про международные договора я и упоминать не стану. Тут бы со своими хоть как-то ужиться», - добавил он.





В данной ситуации, убежден Бондаренко, официальному Минску будет практически невозможно оправдаться.





«Последствия безрассудства силовиков открыли сразу несколько необратимых процессов международных расследований и судебных перспектив. Совершенно непонятно кому и для чего понадобилось применять непропорциональную силу и показательно размазывать белорусское законодательство по плинтусу. Можно объяснить стремление властей сохранить существующий строй от внешнего посягательства, но представить поствыборное безумие в виде законных действий будет крайне проблематично», - указал он.





Кроме того, считает правозащитник, на международном имидже Беларуси можно поставить крест. Впрочем, замечает Бондаренко, и это далеко не самое главное.

«Прожить в отрыве от мировых экономик будет крайне непросто, если не сказать невозможно. Упования на Россию надежд не оправдает. Там хватает своих проблем, и цена вопроса может оказаться запредельно высокой», - уверен он.





Бондаренко напоминает, что Минску не привыкать выслушивать негодования международных структур. Однако, с другой стороны, прозвучавшие обвинения грозят серьезными последствиями.





«Если власти не примут во внимание нарастающий вал международных проблем, то последствия гро т серьезными неприятностями во многих областях», - подытожил он.





Напомним, что 30-го марта был опубликован новый доклад Госдепа США о правах человека, в котором белорусские власти подвергли жесткой критике. Беларусь была представлена как авторитарная страна, где людей пытают и убивают за их альтернативные взгляды.



