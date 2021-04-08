"Поле длиной 3–4 км, полностью заставленное техникой"
Расследователи нашли вблизи Украины огромный лагерь, куда свозят российские войска
Архивное фото. Mil.ru
Российские расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили неподалеку от украинской границы в Воронежской области России новый полевой лагерь российской армии. Об этом руководитель CIT Руслан Левиев рассказал 7 апреля в интервью "BBC News Україна".
С помощью видеозаписей местных жителей расследователи нашли полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки. По словам Левиева, это новый лагерь, который еще формируется, но он уже достаточно велик – местные жители говорят, что это "поле длиной 3–4 км, полностью заставленное техникой". Также на видео есть палаточный городок, полевой госпиталь (палатки со знаком медицинской службы) и кухня.
Журналист отмечает, что лагерь находится в 170 км по дороге от границы Украины, то есть техника может сделать марш-бросок за сутки.
"Есть все признаки того, что это одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", – подчеркнул он.
По словам расследователя, Россия подтягивает к границе много видов вооружений, и этот перечень "скорее наступательный, чем оборонительный": в нем ракетные системы залпового огня "Ураган", "Град", есть видео от очевидца с колонной бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых КамАЗов тех модификаций, которые обычно используются спецназом и разведкой.
В CIT утверждают, что нынешние перемещения российских военных у границы Украины – самые массовые со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Такой масштаб переброски войск, уверены расследователи, никак нельзя объяснить учениями, потому что локальные учения, запланированные в Южном военном округе (в который РФ включает аннексированный Крым), уже завершились, и после него не было отвода войск; а следующие стратегические учения РФ – "Запад 2021" – анонсированы на сентябрь.
Но они признают, что оценить масштаб по видео движения колонн и поездов очевидцев, с которыми они работают, трудно, это явно лишь небольшая часть процесса.
"Сейчас мы нашли один полевой лагерь и смотрим спутниковые снимки о том, как он фор уется. Когда он сформируется, то по спутниковым снимкам нам будет гораздо легче дать предварительную оценку того, сколько сил стянули к границе с Украиной", – пояснил Левиев.
Как и раньше, в Conflict Intelligence Team продолжают считать, что наращивание войск РФ у границы – "игра мускулами, бряцание оружием и попытка давления как на саму Украину, так и на ее сторонников в лице НАТО и США".
"Когда мы оцениваем возможные планы российских властей и военных чиновников, то всегда исходим из того, что война – это продолжение политики и всегда есть причины для начала военной операции. Пока мы не видим каких-то причин начинать военную операцию с любой стороны. Уже после активной фазы на Донбассе регулярно пугали тем, что Россия планирует пробить коридор в Крым. Но видим, что этого не произошло", – заметил Левиев.
Он также сослался на слова известного западного аналитика Майкла Кофмана, который в Twitter 5 апреля также оценил действия РФ как попытку давления. Кофман все еще считает, что эскалация на Донбассе не выйдет за пределы "артиллерийских дуэлей" и не перейдет во вторжение.
"Но важен уровень уверенности, и я уже менее уверен, что это просто демонстрация силы, чем был раньше", – написал эксперт.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что "перемирия уже просто нет".
08:52 08/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение