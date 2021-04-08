







— Как вам речь Виктора Дмитриевича Бабарико?





— Хорошая речь. Искренность всегда подкупает. Звучало очень искренне, без излишнего стандартного политического пафоса.





— Чего стоит ждать от оставшихся дней суда над этим достойнейшим и сильнейшим духом человеком? Какой, по-Вашему мнению, уровень поддержки у него есть?





— Вряд ли уровень его поддержки ощутимо падал. Социологи дают порядка 30%, но это всё очень условные цифры. В текущих условиях он один из самых электорально популярных политиков, но никто не знает, что будет, когда политика станет открытой для всех или, напротив, если появится другая популярная фигура, которую допустят на политическое поле.





Насчёт достойнейшего и сильнейшего — лестные эпитеты, впрочем, уместные, но применимы ко многим. Тихановский, например, сидит уже почти год в одиночке — вот где поистине сила духа.





— Насколько сейчас Лукашенко боится Бабарико и Колесникову? Может ли партия «Вместе» подтолкнуть Россию наконец вступить на урегулирование политического вопроса?





— Лукашенко вообще ничего не боится. У него нет страха в общечеловеческом понимании. Чувство опасности трансформируется у него в ярость и агрессию. И здесь очень интересный момент.





Бабарико не шьют новые дела. По сути, у него одно дело пока — дело Белгазпромбанка. Хотя пришить терроризм и ещё что-нибудь было бы не сложно. Но пока на него дела не рисуют, заседания переносят-возобновляют.





Не исключено, что появятся новые дела, но пока всё выглядит так, как будто у Бабарико есть очень сильная крыша. Это не значит, что он пророссийский политик. Но он может восприниматься Россией, как наиболее приемлемый для них из всей когорты, поэтому он в фокусе внимания.





У России не хватает сил вытащить его из тюрьмы и легализовать политически, но хватает сил поставить блок на «липу». Видимо, со стороны Беларуси есть очень сильное желание показать, что текущее дело по фактуре реальное, а не нарисованное. И использовать это как аргумент для вывода Бабарико из политической борьбы, как реальный аргумент, а не просто любое политическое дело повесить.





Это все очень спекулятивно сейчас с нашей стороны, но оцениваем, как оно выглядит со стороны, исходя из логики происходящего.





— Что вы думаете о ситуации с Сергеем Румасом?





— Человек, по- димому, выбрал семью. Выбор можно уважать. В очередной раз доказательство тезиса «чтобы не разочаровываться — не надо очаровываться».





Но логика истории такова, что не всегда выбор человека определяет его судьбу, иногда движущие силы сильнее его желания. Таких фигур как Румас на доске не очень много и большой соблазн силой затащить его в борьбу с той или иной стороны, папки на него могут быть, особенно после признаний Зингмана.





Появится или нет — посмотрим. Но ему явно стоит вспомнить знаменитую фразу Черчилля про позор и войну, и подумать над ней хорошенько.