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Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР худшей в истории

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи заявил, что ситуация в стране хуже, чем когда-либо в истории.


Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на Корейское центральное информагентство, передает Укринформ.

"Улучшение уровня жизни людей ... даже в худшей ситуации, когда нам приходится преодолевать беспрецедентно многочисленные вызовы, зависит от роли, которую играют ячейки, низовые организации партии", - заявил лидер КНДР.

Ким призвал партийцев укрепить ядерный "сдерживающий фактор" на фоне давления США и принять новый пятилетний план развития.

Он также раскритиковал базовые партийные ячейки за "недостатки", которые, по его мнению, следует немедленно исправить, чтобы обеспечить "здоровое и устойчивое" развитие партии.

Партийные ячейки состоят из 5-30 членов и являются наименьшими единицами партийной власти, контролирующими работу и жизнь на заводах и других местах.

Как пишет издание, в данное время экономика страны, и так подорванная десятилетиями неэффективного управления и санкциями США, страдает также от влияния коронавирусных ограничений.

В то же время КНДР отвергает предложение администрации президента США Джо Байдена начать переговоры, заявляя, что Вашингтон сначала должен отбросить свою "враждебную" политику.

Кстати, КНДР прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса в начале прошлого года. По официальным данным, в стране не зафиксировано ни одного случая COVID-19 с начала пандемии.
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