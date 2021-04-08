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Король Абдалла II объявил о подавлении попытки переворота в Иордании

Армия и силы безопасности Иордании подавили попытку госпереворота в самой начальной стадии. Стабильности в королевстве больше никто и ничто не угрожает.




Об этом заявил король Иордании Абдалла II в своем послании подданным, передает агентство Petra.
 
Монарх заверил своих подданных, что готовившийся государственный переворот военные и спецслужбы сумели подавить в самой начальной стадии. Все виновные задержаны и предстанут перед судом.

"Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства", - подчеркнул монарх.

При этом Абдалла II отметил, что в раскрытом спецслужбами антиправительственном заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны". Касаясь судьбы своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в мятеж, король подчеркнул, что "он находится вместе с семьей в своем дворце".

Напомним, 3 апреля в Иордании разоблачили попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы ибн Хусейна. Он задержан и находится под домашним арестом.
РБК Украина
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