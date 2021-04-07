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Министр информации Владимир Перцов рассказал, в каких случаях к оппозиционным СМИ не будет вопросов, и поделился, будет ли он "зажимать гайки". Об этом шла речь в программе "ОбъективНО" в эфире телеканала ОНТ, пишет Sputnik.





Владимир Перцов в новой должности находится всего 2 дня: Александр Лукашенко сменил министра информации 5 апреля.





Время поджимать гайки?





Отвечая на вопрос ведущего, будет ли новый министр "поджимать разболтанные информационные гайки", Владимир Перцов ответил, что "если применять такую сравнительную аллегорию, то можно и так сказать". Он также добавил, что белорусское законодательство называют "самым демократическим в мире".





Министр информации также затронул изменения в законе о СМИ, отметив, что в нем кроме всего прочего заложены механизмы на предупреждение деструктивных действий.





"В нем уже отражены адекватные действия и предупреждения таких действий со стороны государственной власти, со стороны государства на деструктивные действия посредством средств массовой информации и средств коммуникации", – таким образом Владимир Перцов охарактеризовал предлагаемые новации.





Кто стоит за иностранными журналистами?





Владимир Перцов считает, что некоторые не очень порядочные действия СМИ прикрывают "благородным именем журналиста", а за иностранными средствами массовой информации стоят заинтересованные в "переменах" спонсоры из-за границы.





"У нас это преподносится как деятельность иноСМИ, так называемых независимых средств массовой информации. Независимых от кого? От белорусского государства? Но очень зависимых от других государств или каких-то фондов, которые их спонсируют. Или посредством этих фондов другие государства-заинтересанты перемен в нашей стране – они спонсируют", – считает он.





Не будет ли при этом нарушаться свобода слова? Тут министр информации считает, что не очень "порядочные действия", которые прикрываются "благородным именем журналиста", должны пресекаться.





"Деятельность средств массовой информации, какого бы толка они ни были, если они не противоречат, если они не наносят вред государственным интересам, если они не занимаются пропагандой, не буду перечислять, всего плохо, то какие к ним вопросы?" – сказал Владимир Перцов.





Всегда были и будут оппозиционные СМИ, говорит министр, и всегда они будут "неугодны чиновникам". Но если их критические материалы будут нацелены на то, чтобы жизнь людей становилась лучше и решалась проблема, то в этом ничего плохого нет.















