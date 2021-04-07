НАУ назвало освобождение всех политзаключенных условием отмены санкций США
Только освобождение всех без исключения узников совести до 26 апреля текущего года можно рассматривать как достаточное выполнение условий, выдвинутых режиму Лукашенко со стороны Госдепартамента США.
Фото из открытого источника
Об этом говорится в сообщении Народного антикризисного управления.
«Необходимо добиваться, пишет АФН, чтобы к 26 апреля все политически мотивированные приговоры были пересмотрены, а пострадавшие от них беларусы – освобождены», - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно на таком подходе НАУ настаивало в письме Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) от 3 февраля 2021 года для обоснования необходимости возобновления санкций против предприятий нефтехимической отрасли.
«Мы отдаем себе отчет в том, что отмена лицензии повлечет за собой очень серьезные последствия и для режима, и для рабочих подсанкционных предприятий. Но важно понимать и то, что режим скорее пойдет на эти риски, чем прекратит террор. Что ради удержания власти он готов оставить сотни и тысячи людей в тюрьмах и еще десятки тысяч – под угрозой последствий от санкций», - подчеркивается в сообщении. – «В связи с этим мы хотим предупредить функционеров режима, которые прямо сейчас ищут пути ухода от санкций, вместо освобождения политзаключенных – нам известны все разработанные вами «серые схемы» и мы уже реализуем необходимые контрмеры».
В НАУ заявили, что продолжат работу таких направлениях как замораживание корсчетов госбанков, открытых в зарубежных банках; отключение госбанков от платежных систем Visa и MasterCard; досрочное погашение еврооблигаций, эмитированных Минфином, и недопуск выпуска новых; запрет на финансирование любых проектов режима и принадлежащих ему предприятий; расторжение контракта Yara и «Беларуськалия»; наращивание внутреннего экономического давления в рамках акции «Банкомат – обменник – банк».
20:56 07/04/2021
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