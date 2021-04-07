



Фрид: Было несколько европейских лидеров, которые были скептически настроены относительно санкций. Фото: EPA





Фрид 40 лет проработал в Госдепе США. Он был главным координатором санкционной политики Госдепа в 2013–2017 годах.





"Было несколько европейских лидеров, которые были скептически настроены относительно санкций. Страны, которые поддержали санкции, – это Великобритания, Германия, Польща, конечно же, страны Балтии и Скандинавии. Франция присоединилась к консенсусу, и Италия тоже была частью этой группы. Эта группа была настолько сильной, что сомневающиеся страны, да и итальянцы, которые в начале скептически относились, не могли нарушить консенсус. Мы, американцы, прислушались к Европе, поэтому и было достигнуто соглашение по санкциям. В этом и была моя задача: заключить лучшую сделку не через диктатуру, а через диалог с Европой", – сказал дипломат.





Он подчеркнул, что санкции против РФ были введены после того, как российские войска вторглись в Украину, и, вполне вероятно, из-за них Москва пересмотрела свои планы относительно захвата некоторых украинских областей.





"Скорее всего, они убедили [президента РФ Владимира] Путина отступить от его наиболее агрессивной задумки. Если помните, он заявлял о 40% украинской территории, о так называемой "Новороссии", но он отступил от этого плана, – отметил Фрид. – Но санкции не оказали должного влияния на уход России с этой территории, Путин до сих пор держит Крым".





Журналистка уточнила у дипломата, есть ли санкции, после введения которых Россия капитулирует.





"Как эксперт в области санкций могу сказать, что никогда нельзя предположить, что какая-то санкция может заставить вашего оппонента капитулировать. Если так поступать – то вы жертва нетерпеливости и алчности. Санкции могут оказывать давление на страну, и это давление может усиливаться все время... Но вы не можете ожидать, что санкции заставят страну просто сдаться – это нереально. Это не значит, что санкции сами по себе бесполезны. Они должны быть частью общей стратегии по давлению на агрессора. Санкции не могут быть единым инструментом. Они работают в сочетании с другими инструментами", – сказал дипломат.





Он убежден, что в случае, если Путин возобновит военное наступление на Украину, США введут дополнительные санкции.





"Путин должен понять, что мы серьезно настроены, и мы можем сделать больно", – подчеркнул дипломат.





Контекст:





- Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время вооруженной агрессии России на Донбассе погибло около 13 тыс. человек.





- После аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе США, ЕС, Канада и ряд других стран ввели санкции против РФ за подрыв безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности Украины.





- США наложили на Россию санкции в марте и декабре 2014 года. Ограничительные меры каждый год продлевают, последний раз это сделал президент США Джо Байден в марте 2021 года.





- ЕС впервые ввел санкции против РФ за агрессию в отношении Украины в марте 2014 года. На сегодняшний день в отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 сентября 2021 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2021 года).





- Европейские чиновники заявляли, что странам ЕС не всегда удается сохранить единство в вопросе санкций против РФ, некоторые страны настаивают на их смягчении. В частности, в разные годы с такой инициативой выступали лидеры Чехии, Венгрии, Италии и Болгарии.

Алеся БАЦМАН

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/byvshij-koordinator-sanktsionnoj-politiki-gosdepa-frid-rasskazal-kakie-evropejskie-strany-ne-hoteli-vvodit-sanktsii-protiv-rossii-1547557.html