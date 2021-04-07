Сейчас активно обсуждается программа партии, оргкомитет подготовил устав новой структуры, который планируется вынести на широкое обсуждение. Предварительно на конец мая запланирован учредительный съезд “Нашей партии”, но “все зависит от того, как будет развиваться общая ситуация в стране”.





- В Кремле говорят о необходимости конституционной реформы, и одновременно идут разговоры о создании “Нашей партии”. Эти процессы связаны между собой?





- “Наша партия” – это партия для белорусов, которую строят сами белорусы, ради Беларуси для каждого – без олигархов и диктаторов.





Конечно, оба процесса никак не связаны между собой. Как и в целом желание Кремля провести конституционную реформу не имеет никакого отношения к реальности в Беларуси. Никакой реформой даже не пахнет, наоборот, власть в последнее время только усложняет возможность участия граждан в политике.





Напомню, что сейчас собираются принять поправки в закон о массовых мероприятиях, не удивлюсь, если в этом сезоне примут и поправки в закон о партиях, которые усложнят создание политических партий.





Поэтому отвечаю на ваш вопрос: нет, не имеет. Более того, в “Говори правду” о создании партии мы заговорили в далеком 2016 году. Но тогда общество было не готово. Теперь у нас есть очевидный запрос общества на наличие законного инструмента на участие в политике, но при этом наблюдается очевидное нежелание власти давать обществу пользоваться этим инструментом.





- Какой смысл тогда создавать партию, если власть не даст ею пользоваться?





- Конечно, мы же создаем партию не для власти, а для людей. Сегодня это способ оставаться активными – с одной стороны, а с другой – двигаться дальше. При любых изменениях в стране только те, кто будет готов к этим изменениям (будут объединены, будут иметь четкую повестку, будут иметь региональные структуры) на самом деле смогут претендовать на то, чтобы их интересы были представлены.





Иначе существует большой риск, что перемены наступят, а вот власть не поменяется: просто идеологи станут региональными бизнесменами, бывшие главы исполкомов быстро перекрасятся под сторонников перемен. Чтобы этого не произошло, нужно готовиться уже сегодня, нужно готовить структуры.





- Но ведь вам нужен не просто бренд, не просто название: в Беларуси более десятка зарегистрированных партий, но все они пребывают в анабиозе.





- Конечно, это правда. А партии провластного толка вообще просыпаются только под выборы, когда формально нужно выдвинуть кандидатов или своих членов в избирательные комиссии.





Нет, мы строим реальную партию с реальными людьми. Мы рассчитаем именно на реальную работу, в том числе уже на местных выборах, которые должны пройти в конце 2021 года.



