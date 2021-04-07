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Глава БДИПЧ ОБСЕ выступил с заявлением по Беларуси

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обеспокоены сообщениями об уголовных обвинениях, административных задержаниях, запугивании и преследовании белорусских граждан и правозащитников

Об этом говорится в заявлении директора бюро Маттео Мекаччи.

"Я очень обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о нарушениях прав человека, жертвами которых стали тысячи людей за участие в мирных протестах с августа прошлого года. Власти обязались уважать право мирно собираться и выражать свои взгляды. 

К сожалению, реальность ясно указывает на использование массовых арестов, чрезмерного применения силы и необоснованных и несоразмерных наказаний. Все, кто был задержан незаконно, должны быть незамедлительно освобождены", — заявил Маттео Мекаччи.

Он отметил, что также «поступали тревожные сообщения о дискриминации и нападениях со стороны властей на представителей национальных меньшинств, в последнее время — на польскую общину».

В БДИПЧ ОБСЕ обеспокоены сообщениями о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, включая закрытые судебные заседания, а также суровыми и чрезмерными приговорами, вынесенными мирным демонстрантам.

Также бюро беспокоят предложения о внесении поправок в закон об адвокатской деятельности, которые предусматривают запрет адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. По мнению ОБСЕ, это приведет к нарушению права граждан на получение юридической помощи.

"Я встревожен отсутствием расследования многих заявлений о пытках и других формах жестокого обращения и безнаказанностью виновных, несмотря на тысячи жалоб, поданных предполагаемыми жертвами. 

В то же время я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему готовы помочь Беларуси в повышении уважения прав человека и укреплении демократических институтов в соответствии с взятыми страной обязательствами, например путем мониторинга судебных процессов и пересмотра законодательства", — заявил Мекаччи.

В БДИПЧ ОБСЕ напомнили белорусским властям об их международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ по соблюдению прав человека и верховенства закона, поддержанию абсолютного запрета всех форм пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и привлечению к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека. 

БДИПЧ предлагает властям свою помощь в усилиях «на благо всех граждан».
Источник: tut.by
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