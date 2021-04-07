Северинца, Афнагеля, Юхневича, Винярского будут судить в Могилеве
Политзаключенных Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Дмитрия Козлова (блогер Серый кот) и Ирину Счастную будут судить в Могилевском областном суде.
Павел Юхневич
С чем это связано, непонятно. Похоже, просто с желанием, чтобы на суде присутствовало как можно меньше людей.
Даты суда пока не известны.
Напомним, что именно в Могилеве проходил суд над брестскими блогерами Александром Кабановым и Сергеем Петрухиным.
"Белорусский партизан"
15:10 07/04/2021
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