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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Северинца, Афнагеля, Юхневича, Винярского будут судить в Могилеве

Политзаключенных Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Дмитрия Козлова (блогер Серый кот) и Ирину Счастную будут судить в Могилевском областном суде.

Павел Юхневич

С чем это связано, непонятно. Похоже, просто с желанием, чтобы на суде присутствовало как можно меньше людей. 

Даты суда пока не известны.

Напомним, что именно в Могилеве проходил суд над брестскими блогерами Александром Кабановым и Сергеем Петрухиным.
"Белорусский партизан"
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