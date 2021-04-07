Как политологи комментируют "оптимизацию" посольств

Как написал на своей странице в FB основатесль EAST-центра Андрей Елисеев, прошедшее совещание у Лукашенко на тему внешней политики – очередное яркое воплощение персоналистского военного режима в Беларуси.





Кроме силовика Романа Головченко (в прошлом – работник Совбеза, Генпрокуратуры и глава Госвоенпрома) в роли премьер-министра, внешнюю политику обсуждали:





◉ Генерал-майор Игорь Сергеенко (глава президентской администрации);





◉ Генерал-лейтенант Александр Вольфович (глава Совбеза);





◉ Генерал-лейтенант Иван Тертель (глава КГБ);





◉ Полковник запаса Владимир Макей (глава МИД).





Кроме этого, к обсуждению отношений с Польшей был подключен и генерал-майор Андрей Швед (глава Генпрокуратуры).





Многие цитаты мероприятия можно заменить высказываниями с совещания по внешней политике 9-летней давности (от 5 апреля 2012 года) без всякого искажения смысла.





Суть и посылы те же – переориентация на восточное направление и закрытие дипломатических учреждений в странах с малым объемом импорта из Беларуси.





Политический аналитик Петр Кузнецов написал, что ключевым посылом встречи было наставление о том, что в целом ряде стран дипломатическое присутствие является бессмысленным и бесперспективным (об этом, мол, весь наш опыт говорит), и поэтому его надо свернуть – не тратить деньги на то, что бесполезно. Надо, мол, работать только с теми, кто покупает нашу продукцию и не говорит о политике – только бизнес и ничего личного.





Что интересного за этими высказываниями?





Во-первых, конечно, очень интересно посмотреть, что за этими высказываниями последует с точки зрения конкретных действий. Скорее всего, конечно, ничего. Есть подозрение, что ни одно диппредставительство ни в одной стране закрыто не будет.





И, если это так, то мы должны понимать сегодняшнее анонсирование «генеральной линии» как внешнеполитический шантаж возможным сжиганием мостов. Если, мол, будете дальше нас жизни учить, мы с вами со всеми порвем. Ограничим всю нашу внешнюю политику Россией, Россия же будет и с вами от нашего имени говорить – вы этого хотите?





Если же в реальности последует некая «оптимизация» посольств, это будет означать, что описанный выше шантаж – не блеф, а режим уже реально готов расстаться с частью своей независимости, в данном случае – геополитической.





Ибо, сокращая дипломатические контакты с «бесперспективными» (читай - западными) странами, сводя функцию МИДа исключительно к торговле тракторами и сахаром в республиках третьего и тридцать третьего мира (куда и мы со всех ног стремимся), официальный Минск демонстрирует готовность стать международной «черной дырой» без собственной субъектности.





Если такое действительно произойдет, без всяких сомнений часть функций закрытых дипломатических учреждений Беларуси перейдет к российским, суверенные контакты на внешнем периметре сократятся до минимума, а сожженными окажутся не только мосты, но и многие другие инструменты собственной внешнеполитической самостоятельности.





Как отмечает Петр Кузнецов, власть – это не только возможность махать дубинкой и сажать людей в тюрьму. Легитимное представительство народа – один из столпов реальной власти, а осуществление внешней политики – один из главных компонентов этой, представительской, опции.





Исходя из сегодняшнего, мы видим, что это направление в таком упадке и настолько умерло, что в Минске готовы признать и расписаться в том, что больше эта часть политической власти ей не принадлежит.





Кстати. Удивительное дело, но подобное мы наблюдаем сейчас в очень многих сферах жизни. Вот целая лига «Что? Где? Когда?», что называется, ушла – пришлось школьников набирать. В спорте – можно не напоминать. В культуре на примере «Евровидения» и «Славянского базара» - аналогичная тенденция. Примеров еще много, места в посте – мало, продолжать можно бесконечно. Суть одна – все движется туда, куда только и может двигаться.





Политолог, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич полагает, что официальный Минск в результате "оптимизации" намерен выдавить из Беларуси послов ряда стран-членов ЕС. Первая в очереди - Летува. И она не одна - таких государств будет до десяти. Это уже не первый период "отъезда послов".





Но раньше инициаторами процесса были европейские страны. И возврат к нормальному уровню дипломатических контактов зависел от них. Сейчас Минск играет на повышение. И восстановление численности посольств будет зависеть уже от него.