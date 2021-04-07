Казакевич: Лукашенко затевает кадровые чистки в МИД

– Глава МИД заявил, что Беларусь закроет посольства «как минимум в нескольких странах мира». Вчера Лукашенко отметил, что нет смысла держать посольства, если нет экономической отдачи. Как оцениваете это решение властей?





– Оценка этого решения будет зависеть от набора стран, с которыми сократят дипломатические отношения.





Но есть ощущение, что пересмотр контактов будет связан с кризисом в отношениях Беларуси с Западом, с идей еще больше переориентировать внешнюю политику в восточном направлении – российском, евразийском.





Кроме того, сокращение штатов посольств в западных странах может быть использовано для внутренних чисток в МИДе и наведения там дисциплины. В августе и осенью 2020 года многие посольства и их руководители продемонстрировали политическую нелояльность Лукашенко.





Теперь же при изменении штатов посольств и открытии новых взамен старых кого-то могут отправить в отставку, набрать в МИД новых людей, чтобы гарантировать большую политическую лояльность министерства.





Такой вывод напрашивается также исходя из состава вчерашнего совещания (кроме Макея присутствовали главы КГБ, Совбеза, Генпрокуратуры – прим.).





Ну и экономические причины в оптимизации сети посольств также не стоит сбрасывать со счетов. Пересмотр сети посольств – периодическая практика. И если отношения с какими-то странами плохие, а уровень отношений очень низкий, то действительно нерационально держать там большой штат.





Вместе с тем, думаю, что вряд ли посольства закроют в ключевых западных странах, с которыми идет активная торговля и с которыми есть политический контакт.





– Что думаете о судьбе Макея, который работает на посту министра иностранных дел уже почти 10 лет?





– Он сделал все, чтобы остаться на этом посту.





Да, с 2014 года Макей олицетворял западный вектор в белорусской внешней политике, и в этом векторе было много достижений (если смотреть в перспективе последних 20 лет). Он даже рассматривался как представитель либеральной части государственного аппарата.





Но за последние полгода Макей и публичными заявлениями (вспомнить хотя бы высказывание о «фашиствующей демократии»), и шагами в отношении сотрудников своего ведомства продемонстрировал свою лояльность системе.





Макей показал, что при необходимости он может перестраиваться, принимать антизападную риторику. Его выступление на «Всебелорусском народном собрании» было подчеркнуто пророссийским.





В общем, министр продемонстрировал свою готовность и способность сменить риторику и курс, чтобы соответствовать новой ситуации. Так что шансов остаться на своем посту у него достаточно много.