+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Казакевич: Лукашенко затевает кадровые чистки в МИД

Но Владимир Макей сделал все, чтобы остаться на своем посту, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Лукашенко затевает кадровые чистки в МИД
– Глава МИД заявил, что Беларусь закроет посольства «как минимум в нескольких странах мира». Вчера Лукашенко отметил, что нет смысла держать посольства, если нет экономической отдачи. Как оцениваете это решение властей? 

– Оценка этого решения будет зависеть от набора стран, с которыми сократят дипломатические отношения. 

Но есть ощущение, что пересмотр контактов будет связан с кризисом в отношениях Беларуси с Западом, с идей еще больше переориентировать внешнюю политику в восточном направлении – российском, евразийском.

Кроме того, сокращение штатов посольств в западных странах может быть использовано для внутренних чисток в МИДе и наведения там дисциплины. В августе и осенью 2020 года многие посольства и их руководители продемонстрировали политическую нелояльность Лукашенко. 

Теперь же при изменении штатов посольств и открытии новых взамен старых кого-то могут отправить в отставку, набрать в МИД новых людей, чтобы гарантировать большую политическую лояльность министерства.

Такой вывод напрашивается также исходя из состава вчерашнего совещания (кроме Макея присутствовали главы КГБ, Совбеза, Генпрокуратуры – прим.).

Ну и экономические причины в оптимизации сети посольств также не стоит сбрасывать со счетов. Пересмотр сети посольств – периодическая практика. И если отношения с какими-то странами плохие, а уровень отношений очень низкий, то действительно нерационально держать там большой штат. 

Вместе с тем, думаю, что вряд ли посольства закроют в ключевых западных странах, с которыми идет активная торговля и с которыми есть политический контакт. 

– Что думаете о судьбе Макея, который работает на посту министра иностранных дел уже почти 10 лет? 

– Он сделал все, чтобы остаться на этом посту.

Да, с 2014 года Макей олицетворял западный вектор в белорусской внешней политике, и в этом векторе было много достижений (если смотреть в перспективе последних 20 лет). Он даже рассматривался как представитель либеральной части государственного аппарата.

Но за последние полгода Макей и публичными заявлениями (вспомнить хотя бы высказывание о «фашиствующей демократии»), и шагами в отношении сотрудников своего ведомства продемонстрировал свою лояльность системе.

Макей показал, что при необходимости он может перестраиваться, принимать антизападную риторику. Его выступление на «Всебелорусском народном собрании» было подчеркнуто пророссийским. 

В общем, министр продемонстрировал свою готовность и способность сменить риторику и курс, чтобы соответствовать новой ситуации. Так что шансов остаться на своем посту у него достаточно много. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]