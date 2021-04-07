



Немецкая волна - о том, за что в нем критикуют Беларусь, Россию, Украину и Германию.





Организация Amnesty International (AI) представила ежегодный доклад, отражающий ситуацию с правами человека в мире в 2020 году. Документ, опубликованный в среду, 7 апреля, содержит анализ ситуации в 149 государствах.





В нем говорится об усилении неравенства в мире из-за пандемии коронавируса и о том, как ряд стран "безжалостно эксплуатировал кризис и использовал COVID-19 как оружие" для усиления репрессий и подавления инакомыслия.





Как следует из доклада, в наиболее уязвимом положении оказались мигранты, медработники и женщины - по оценке экспертов, эти группы особенно пострадали из-за пандемии в результате "десятилетий неравенства, халатности и нарушений их прав".





"Наши социальные, экономические и политические системы сломаны", - заявила новый генсек AI Аньес Калламар, призвав к переосмыслению и перезагрузке существующего порядка.





AI о ситуации в Беларуси: "Вопиющее подавление свободы слова и мирных собраний" Президентские выборы в августе 2020 года стали катализатором "самого вопиющего подавления свободы слова и мирных собраний в Беларуси со времен обретения страной независимости", говорится в докладе AI.

Оппозиционные кандидаты и их соратники, в том числе Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, были арестованы по сфальсифицированным обвинениям или, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, принудительно высланы из страны.

Десятки тысяч мирных протестующих были задержаны, многие из них подверглись пыткам.

Эксперты ООН по правам человека получили 450 свидетельств жестокого обращения, включая фото, видео и медицинские свидетельства. В AI описывают эти данные, как "ужасающий перечень злоупотреблений": задержанных унижали, жестоко избивали, насиловали - в том числе женщин и представителей сексуальных меньшинств, оставляли без пищи, чистой воды и медицинского обслуживания.

Авторы доклада перечисляют нарушения белорусских силовиков: выстрелы резиновыми пулями с близкого расстояния в толпу, применение светошумовых гранат, водометов, автоматического огнестрельного оружия с холостыми патронами, дубинок и других средств для разгона мирных демонстрантов.

По меньшей мере четыре человека были убиты силовиками, еще несколько человек погибли при подозрительных обстоятельствах, напомнили эксперты.

Они раскритиковали репрессии в отношении независимых журналистов, медиков, студентов, лидеров профсоюзов, которые подверглись преследованию или потеряли работу за свою политическую позицию.

Власти лишили лицензии ведущий новостной портал TUT.by. Журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская стала одной из трех журналистов, раненых резиновыми пулями полиции 10 августа. Ей потребовалась операция, 38 дней Лубневская провела в больнице, напомнили правозащитники.

Также в AI раскритиковали неадекватную реакцию белорусских властей на пандемию, в частности, шутки Александра Лукашенко о том, что "всех вылечит трактор", советы пить водку и ходить в баню и отказ вводить необходимые ограничения.





AI: Власти РФ использовали пандемию для подавления инакомыслия

В России власти использовали пандемию как предлог для подавления инакомыслия, в том числе с помощью внесения поправок в закон о "фейковых новостях" и ужесточения ограничений на публичные собрания, говорится в докладе. Мирные протестующие, правозащитники, активисты подверглись арестам и преследованиям.





Особенно суровые репрессии были развернуты в отношении лидера оппозиции Алексея Навального, который сейчас находится в ИК-2 в Покрове, и его соратников. Авторы напомнили, что после транспортировки впавшего в кому Навального в Германию, у политика диагностировали отравление боевым нервно-паралитическим веществом, однако российские власти не стали расследовать отравление.





AI приводит целый перечень имен активистов, подвергшихся преследованию за участие в митингах: Юлии Галяминой, Константина Котова, Вячеслава Егорова и других. Эксперты обратили внимание на протесты в Хабаровске против ареста экс-губернатора Сергея Фургала, а также на принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу шамана Сергея Габышева, пообещавшего "изгнать" Владимира Путина из Кремля.





Беспокойство правозащитников вызвали атаки властей на НКО и независимых журналистов. Так, полицейские сломали руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Журналиста из Хабаровска Сергея Плотникова похитили люди в масках, вывезли в лес, избили и инсценировали его казнь. Журналистка Ирина Славина, столкнувшись с регулярными притеснениями со стороны властей, совершила самосожжение перед зданием ГУ МВД России по Нижегородской области.





Пытки и насилие в России и военные преступления в Сирии

Пытки в российских исправительных учреждениях, по оценке правозащитников AI, остались повсеместным явлением, как и почти полная безнаказанность виновных в жестоком обращении. Также, говорится в отчете, во время локдауна резко возросло количество сообщений о домашнем насилии, однако закон, который позволил бы защитить жертв, в России до сих пор не принят.





Как указали в докладе AI, появились свидетельства, подтверждающие военные преступления россиян в Сирии. Это показания очевидцев, видео, фотографии и спутниковые снимки семи авиаударов, нанесенных российскими войсками по сирийским больницам и школам, и еще четырех авиаударов, нанесенных войсками Сирии и РФ, в период с мая 2019 по февраль 2020 года.





По словам очевидцев, которые приведены в докладе, в результате погибли мирные жители. Речь идет о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и о военных преступлениях, подчеркнули авторы доклада.





Украина в докладе AI: война в Донбассе, безнаказанность СБУ, репрессии в Крыму

В Украине одной из главных проблем остается конфликт на востоке страны и безнаказанность сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к насильственным похищениям, тайному содержанию под стражей, пыткам в отношении гражданских лиц с 2014 по 2016 год. "Никакой справедливости, истины или возмещения ущерба жертвам не было достигнуто", - говорится в отчете.





В то же время, отмечают в AI, территории, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов в Донбассе, остаются недоступными для многих деятелей гражданского общества и гуманитарных организаций.





Все формы инакомыслия там подавляются с помощью арестов, допросов и пыток, а заключенные часто находятся в бесчеловечных условиях. Независимая информация с этих территорий поступает все реже, ее дефицит усугубляется жесткими ограничениями на путешествия в связи с пандемией, отмечают эксперты.





Жесткое подавление правозащитной деятельности и любого инакомыслия продолжается и в аннексированном Россией Крыму, равно как и ограничения деятельности СМИ. В AI указали на репрессии российских властей в отношении правозащитников и крымских татар.





AI о ФРГ: правые экстремисты, депортация сирийцев, домашнее насилие

В Германии озабоченность экспертов вызвала правоэкстремистская деятельность в рядах немецкой полиции. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью призвала ФРГ расследовать случаи "расового профилирования", когда полицейские проводят проверки по этническому принципу. Властям Германии не удалось разработать комплексную стратегию борьбы с преступлениями на почве ненависти, констатируют эксперты.





Кроме того, в AI раскритиковали решение, принятое министрами внутренних дел федеральных земель ФРГ, разрешить депортировать в Сирию лиц, осужденных за преступления или считающихся так называемыми "потенциальными террористами".





На фоне пандемии в Германии, как и в других странах, отмечается всплеск домашнего насилия. В апреле 2020 года после введения локдауна количество звонков на общенациональный телефон доверия "Насилие в отношении женщин" выросло на 20 процентов, свидетельствуют предварительные данные министерства по делам семьи.