Лещеня: «Пожар не тушится заметанием горящих углей под ковер»





— После 9 августа все опросы, организованные Chatham House, неизменно подтверждают, что не менее 70% наших сограждан выступают за решение острого политического кризиса в стране посредством диалога и осуждают насилие, — пишет экс-посол Игорь Лещеня в своем телеграм-канале.





— В августе, когда сотни тысяч людей по всей Беларуси выходили на демонстрации, эта позиция сводилась к тому, что «говорить не с кем», мол, нет «вменяемых» представителей оппозиции.





В феврале на ВНС власть попыталась убедить себя в том, что диалог уже не нужен. Назначенный главным оппозиционером Юрий Воскресенский, тот самый, который гордо заявлял, что следователи в нем «увидели потенциал», открестился от протестного прошлого и верноподданно продемонстрировал принятие всех официальных установок.





После ВНС нам жестко демонстрируют, что говорить больше не с кем и не о чем: «информационная война», кругом — враги, какой диалог на войне? Всех, кто не согласен, можно записать в «экстремисты» и даже — в пособники нацистов.





И одобренные парламентом в первом чтении проекты законов создают для этого все условия. Беларусь XXI века неуклонно приближается к режиму полувоенного положения и к 1937 году, — отметил бывший дипломат.





Однако, по его убеждению, все эти события не позволяют утверждать то, что действующей власти окончательно удалось переломить ситуацию.





— Нет, не удалось. И превентивные аресты, и наводненные 25 марта специальной техникой и милицией полупустые улицы Минска очень красноречиво свидетельствовали об этом. Тот, кто по-настоящему силен и легитимен в глазах народа, не боится иного мнения.





И истинным признаком силы и уверенности в себе могли бы стать не автозаки, а аналоги в наших городах знаменитого «уголка оратора» в лондонском Гайд-парке, где можно отстаивать совсем неофициальные идеи.





Но мы — не Лондон. Мы — не на туманном Альбионе. А туман у нас поощряется в головах. Особенно после официозной пропаганды.





Пожар не тушится заметанием горящих углей под ковер. Народное единство не достигается объявлением значительной части народа врагами, — отметил Игорь Лещеня.