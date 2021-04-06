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Бывший посол о «дипломатической оптимизации» Лукашенко: В большинстве стран послы уже оказались в изоляции

Лукашенко не видит смысла сохранять посольства Беларуси в ряде стран из-за того, что, по его словам, перспективы белорусского дипломатического присутствия в некоторых государствах не просматриваются. Об этом он заявил на специальном совещании об оптимизации сети загранучреждений.

Бывший посол о «дипломатической оптимизации» Лукашенко: В большинстве стран послы уже оказались в изоляции
Владимир Астапенко. Фото: «Наша Ніва»
Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко, который присоединился к Народному антикризисному управлению, прокомментировал «Белсату» заявления Лукашенко.

- О чем может свидетельствовать заявление о сокращении количество белорусских дипломатов в некоторых странах? Можно ли назвать это деградацией белорусской дипломатии?

- Удивляться тут нечему. Это свидетельствует о деградации всей системы государственного управления, которая не способна обеспечить устойчивое развитие страны ни в экономике, ни в финансах, ни во внешней области. Это также демонстрирует тотальный крах белорусской дипломатии и ее усилий построить сбалансированную многовекторную политику. Сегодня внешнюю политику Беларуси смело можно назвать маловекторной, чтобы не говорить одновекторной. К сожалению, в истории нашей страны были такие моменты, когда судьба белорусов решалась без учета их голоса, без учета их национальных интересов. И сегодня мы должны сделать все, чтобы защитить независимость и суверенитет нашей страны в будущем.

- Почему отношения с большинством стран испортились и почему Лукашенко не говорит о причине оптимизации?

- Трудно рассчитывать на продолжение конструктивного диалога, когда большинство цивилизованных стран мира вместе с белорусским народом считают главу государства нелегитимным. Отсюда идет и риторика режима об угрозе государству извне, круге врагов, который расширяется, об интригах против Беларуси. Мы знаем, что встречи Светланы Тихановской, контакты Народного антикризисного управления на международном уровне свидетельствуют о том, что у Беларуси много друзей, которые заинтересованы в сильной и стабильной стране, которые способны помочь нам в восстановлении нашей экономики, наших внешних связей. На мой взгляд, так называемая оптимизация Лукашенко направлена не на поиск новых друзей, а на перераспределение бюджетных средств в пользу силовых структур для продолжения репрессий и запугивания населения в нашей стране.

- Чего ожидать от внешней политики сейчас? Ждать ли новых дипломатических войн?

- Я так понимаю, что оптимизация – внутреннее дело Беларуси, и понятно, что в результате такой оптимизации возможности белорусской дипломатии не расширятся и голос у нашей стране не станет громче на международной арене. Но в сегодняшних условиях это не очень большая потеря, так как в большинстве стран, где функционируют наши посольства, послы уже оказались в сит и изоляции. Трудно рассчитывать на эффективную работу представителя, которого никуда не приглашают, с которым никто не разговаривает и не протягивает руки. Можно ожидать, что эффективность нашей внешней политики еще больше снизится.

- Эти деньги, которые якобы сэкономят от того, что будет меньше представителей Беларуси за ее пределами, пойдут на то, чтобы было больше дубинок внутри Беларуси?

- Нельзя исключать такой возможности.
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