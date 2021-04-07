Кравчук: Если для переговоров останется Минск, я сразу же уволюсь









"Это должна быть нейтральная страна демократическая, ни в коем случае это не может быть Беларусь, потому что она уже устами [Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и непристойные вещи относительно Украины. Она находится под каблуком России, она не демократическая страна, которая душит митингующих, которые мирно выражают свою позицию. И конечно, в такой стране иметь площадку для переговоров по миру – об этом даже неудобно говорить", – заявил Кравчук.





Глава украинской делегации убежден, что Россия будет против переноса переговоров ТКГ из Минска.





"И не потому, что она не хочет перенести, ей нужно, чтобы были на этом заседании представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы своей территории будет непросто, потому что кто же они на Западе? Мы никогда не согласимся на Минск, никогда... Если Минск, я сразу заявление на второй день [напишу]: я прошу уволить меня с должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду. Это уже решено", – заявил он.





По словам Кравчука, из стран бывшего социалистического лагеря площадкой для переговоров может стать Польша.





В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи. Отношения Украины и Беларуси стали напряженными в 2020 году на фоне выборов в Беларуси и в связи с последовавшими за ними протестами. В августе Беларусь, несмотря на просьбы украинских властей, отказалась выдавать боевиков ЧВК "Вагнер", которые подозреваются в участии в войне на Донбассе, а передала их России.

После этого Министерство иностранных дел Украины впервые в истории отозвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима. В сентябре он вернулся в Минск.

Власти Беларуси обвиняют Украину в ичастности к оппозиционным протестам в стране. Украина обвинения отрицает, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба их называл фантасмагорическими.

В апреле 2021 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина, так как Беларусь потеряла доверие.



