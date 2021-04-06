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Правозащитница Броницкая не задержана, но после обыска вызвана на допрос

В Минске в квартире правозащитницы Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск. Об этом рассказала «Медиазоне» правозащитница Human Constanta Наста Лойка.

Фото из соцсетей

Как уточняет правозащитница, обыск проходит и в минской квартире родителей Броницкой.

Позже Лойка сообщила, что обыск у Броницкой закончился. По словам правозащитницы, его проводили по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). У нее изъяли технику и деньги. Броницкую вызвали на допрос в Главное следственное управление к 11 часам утра.
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