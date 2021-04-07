Блогера Николая Масловского объявили в розыск

Всех троих обвиняют в оскорблении представителей власти.





Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь разыскивается блогер Масловский Николай Алевтинович.





Николай Масловский. Фото dev.by





Николай Масловский был доверенным лицом Светланы Тихановской на президентских выборах. Он вел стримы с предвыборных мероприятий и задерживался еще по ходу избирательной кампании. Минские следователи знают, что Масловский с августа 2020 года находится в Украине.





Кроме того, разыскиваются.





Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета объявлен в розыск Андрей Макаревич 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя) и ст.391 (оскорбление судьи или народного заседателя) УК.



Вечером 27 августа прошлого года 40-летний мужчина, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, отправил судье сообщение с оскорблениями и угрозами применения насилия. Данные судьи ранее были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Узнав о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина решил скрыться от правоохранительных органов.

Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета разыскивается 20-летний Даниил Красноперов, причастный к совершению преступления, предусмотренного ст.369 (оскорбление представителя власти) УК.

В 2020 году молодой человек являлся активным участником несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Установлено, что 16 сентября он разместил в Instagram публичные оскорбления представителя власти - сотрудника органов внутренних дел, в связи с выполнением им служебных обязанностей, утверждают в СК.





Напомним, что в большинстве стран оскорбление это не уголовное преступление вообще.