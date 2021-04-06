Фото Николая Петрова, БЕЛТА.





По словам министра, сообщает БелТА, это серьезная задача и потребуется основательно готовиться. Он уточнил, что каждому руководителю загранучреждения предстоит доложить о своей работе и перспективах.





Напомним, 6 апреля А. Лукашенко провел совещание по обсуждению работы МИДа, отметив, что перспективы белорусского дипломатического присутствия в некоторых странах не просматриваются и нет нужды держать политических советников в государствах, заморозивших с Беларусью контакты или ведущих деструктивную деятельность.