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Генпрокурор Украины о деле Шеремета: Показания белорусского информатора будут учтены

Следствие изучит все аспекты.

Ирина Венедиктова

Показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игоря Макара будут учтены в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, с появлением "белорусского следа" к расследованию будет основательный подход, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания тоже… Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого "белорусского следа" – это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, насколько важны для расследования дела заказчиков убийства Шеремета показания белорусского информатора и учтет ли их следствие.

Генпрокурор назвала дело резонансным и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов. Венедиктова назвала "оценочной историей защиты" сообщения о фальсификации дела силовиками.
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