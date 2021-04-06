Ирина Венедиктова





Показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игоря Макара будут учтены в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, с появлением "белорусского следа" к расследованию будет основательный подход, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".





"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания тоже… Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого "белорусского следа" – это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, насколько важны для расследования дела заказчиков убийства Шеремета показания белорусского информатора и учтет ли их следствие.





Генпрокурор назвала дело резонансным и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов. Венедиктова назвала "оценочной историей защиты" сообщения о фальсификации дела силовиками.