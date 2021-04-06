Макар: «У Димы Болкунца все хорошо, он в одной из стран ЕС»





— У Димы все хорошо, он находится в одной из стран Европейского союза, — уточнил Макар.





Также он рассказал, пишет Салідарнасць, что ему было известно о готовящихся оперативных мероприятиях в отношении политолога.





— Из КГБ Беларуси выехала группа для его задержания. Мне известно даже количество людей в группе, но я не могу говорить подробности, так как это небезопасно для человека, передающего мне информацию, — сказал Игорь Макар.





Напомним, 26 марта Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Болкунца по ч.1 ст. 368 УК РБ за публичное оскорбление президента Беларуси в интернете.





После этого политолог сообщил, что в связи с риском физической расправы вынужден покинуть Россию, где проживал.