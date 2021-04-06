Аналитик: «В системе сейчас развивается паранойя»

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Если бы в Беларуси была сменяемость власти, мы бы получили уже несколько поколений политиков с новыми идеями, уверен управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов, пишет Салiдарнасць.





— Почему у Запада есть шансы свернуть с текущей траектории на другую? Потому что там есть ротация управляющего состава, ротация элиты, они периодически меняются, приходят люди с новыми идеями, и начинается движение в другую сторону, — размышляет топ-менеджер на Примусе.





Он анализирует, приводя исторические примеры.





— Например, после эпохи 60-70-х пришла эпоха Тетчер и Рейгана, которые начали стремительно откручивать гайки регулирования. Дальше при Буше-старшем и Клинтоне была эпоха сбалансированного бюджета, когда Америка имела профициты и практически приближалась к погашению госдолга. Правда, потом пришли Буш-младший и Обама и разогнали этот госдолг до небес, и сейчас он продолжает расти, но у них есть возможность на следующих выборах все изменить и повернуть вспять.





Потому что их система дает возможность принимать решения субъектам бизнеса, частным лицам, правительству, правительствам штатов, то есть, там есть жизнь.





Если бы у нас была хоть какая-то сменяемость власти, то мы бы получили за 30 лет приблизительно 3-6 поколений политиков. И каждая администрация приходила бы с новыми идеями. Но у нас происходит консервация, — говорит Валерий Семилетов.





И если общество просто устало жить в такой системе, то власть желание столь длительное время контролировать абсолютно все, по его мнению, может привести к саморазрушению.





— Мы сегодня — тлеющий торфяник, который может провалиться в любой момент. Но вместо того, чтобы искать пути выхода из ситуации, мы зажимаем гайки дальше. Нужно же понимать, что непропорциональное наказание за правонарушение, а у нас именно эти пункты вводятся, может подтолкнуть людей к абсолютно разным сценариям, даже на бытовом уровне.





Мы страна «коллективных заложников». Очевидно, что большинство людей не согласны с происходящим, всем хочется вернуться в адекватное состояние некой нормальности, чтобы ты мог спокойно на выходных погулять в центре с семьей и у тебя не проверяли телефоны и тому подобное.





Чиновники тоже устают от дополнительной нагрузки, которая на них ложится в связи с необходимостью контролировать, регулировать, запрещать, наказывать и т.д.





Все хотят изменений, но вместо этого все объясняют фразой «вы же понимаете». Думаю, что даже на самом высоком уровне на совещаниях, когда кто-то, возможно, говорит: «Господа, так нельзя», ему в ответ звучит то самое: «Ну, вы же понимаете».

Внутри системы нет голоса. Но есть попытка на самом верху контролировать все. А человек устроен так, что, когда он пытается контролировать абсолютно все, у него развивается паранойя. Потому что ты не можешь отвечать за результат на 100%, если ты сам не выполняешь задачу, когда ты ее делегируешь. Поэтому в системе сейчас развивается паранойя.





К чему это приведет? Система идет вразнос, начинается охота друг на друга и шараханье от своей тени. И здесь нельзя не согласиться с Джином Шарпом, который утверждал, что обычно режимы подобного рода падают под грузом собственных ошибок, — заключает бизнесмен.