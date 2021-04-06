Усов: «Лукашенко действует как старый большевик»

Последние высказывания Лукашенко об отношении к полякам направлены на конфронтацию и разрыв отношений с Польшей, уверен политолог Павел Усов.





— Мы видим, что власть пытается представить Польшу и Литву как основных врагов, стремящихся дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Практически Лукашенко напрямую обвинил Варшаву в поддержке «белорусского экстремизма», финансирования организаций, которые действуют якобы в целях свержения Конституционного строя, — заявил политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці».





Эскалация конфликта с Польшей происходит не в первый раз. Она обусловлена сразу несколькими внутренними и внешним факторами.





— Условия политической и дипломатической войны, с одной стороны, должны стать оправданием или дополнительным инструментом для репрессий в самой стране. Все противники режима сейчас будут представлены как тайные агенты Варшавы или Вильнюса, с которыми необходимо расправиться.





Второй момент — это дополнительный фактор мобилизации того сообщества, которое все еще поддерживает Лукашенко, чтобы убедить их в том, что кроме внутренних врагов есть внешний, действия которого выражаются в стремлении захватить Беларусь.





Надо отметить, что в плане расширения пространства конфликта с Западом подходы Москвы и Минска близки. И режим Лукашенко, и режим Путина являются антизападными, антидемократическими системами, для которых Запад — враг.





В какой-то период Лукашенко использовал сложные отношения с Россией для того, чтобы развивать отношения с Западом, а сейчас напряжение в отношениях с Западом, с Польшей как раз-таки выгодно российским интересам, — отметил Усов.





Он не исключает того, что Кремль воспользуется нынешним уязвимым положением Беларуси для углубления интеграции.





— Я думаю, что в перспективе благодаря погружению Лукашенко в систему безопасности, созданную Российской Федерацией, Москва будет расширять свое присутствие в Беларуси, возможно, использует момент для размещения военных баз.





Понятно, что никакой угрозы со стороны Польши нет и не было никогда, власти ее придумали. В этот раз ни Польша, ни Литва даже не принимали никакого участия в избирательной компании, как это было в том же 2006 или 2010 годах.





Просто в стране неожиданно возникла волна национально-демократического движения, которая могла смести Лукашенко. А поскольку традиционно демократическое движение — прозападное, то власти совместили две «угрозы» — внутренний национально-демократический протест с воздействием Литвы и Польши. Естественно, эти страны не могли дистанцироваться и сохранять молчание по отношению к тому, что происходило в Беларуси. Так они вернулись в категорию врагов.





Единственным возможным механизмом для удержания власти оказалась Россия, и необходимо было создавать идеологические предпосылки для улучшения взаимоотношений с ней.





Они создаются еще и для того, чтобы получить гарантии от Москвы, что она и в перспективе не будет предпринимать никаких шагов для смещения Лукашенко. Конечно, при условии, что он пойдет на определенные политические, экономические и внешнеполитические уступки, — говорит политолог.





Практически открытое дипломатическое противостояние, арест поляков он считает «принесением политической жертвы» Москве, за которую, предполагается, Кремль должен прекратить дальнейшее давление на Лукашенко.





— Я думаю, что в Сочи Лукашенко взамен за поддержку были поставлены конкретные условия — интенсивная интеграция с Россией. В противном случае Россия сама начнет дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Думаю, что Лукашенко вынужден был принять эти условия, связанные со смещением геополитических ориентаций в стороны России. Среди них, возможно, было и формирование единого фронта, враждебного Западу и Украине, — говорит собеседник «Салідарнасці».





По его мнению, в данном случае конфронтация во внешнеполитических отношениях обусловлена и личным качеством мести Лукашенко. Не исключено, что в перспективе расширение «враждебного фронта» затронет и другие европейские государства.





— Под заявленной оптимизацией внешнеполитических площадок Лукашенко подразумевает сокращение диппредставительств. Были упомянуты Польша и Литва. Думаю, что можно ожидать понижение статуса дипломатических отношений с этими странами до консульского представительства, чем Лукашенко подчеркнет, что на взаимоотношениях полностью поставлен крест.





В перспективе, возможно, подобное отношение может быть перенесено на все западные государства, потому что Лукашенко действует как старый большевик. Он готов уничтожить все институты, в том числе дипломатические, если это не способствует укреплению его собственной власти. Так было и раньше, но сейчас стало еще более очевидно, что в отношении Беларуси он действует по принципу «если ты не моя, то не доставайся никому».





Это психология мстительного человека, для которого страна — это собственность. Лукашенко понимает, что для него уже нет никакого будущего, значит, и для Беларуси никакого будущего быть не должно, — делает вывод политолог.